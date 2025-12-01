Política
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
Política
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova.
A paciência da população rural de Bujari chegou ao limite, e desta vez, o desabafo veio em vídeo enviado ao Portal 3 de Julho Notícias. Indignado, um produtor rural do ramal Linha Nova denunciou o que classificou como “serviço porco, desastroso e vergonhoso” realizado pela prefeitura comandada pelo prefeito Padeiro. Segundo o morador, a situação do ramal é a prova viva de uma administração que fala muito, promete demais, mas entrega pouco ou quase nada.
No vídeo, o produtor critica com veemência o prefeito, chamando-o de “o pior gestor do Acre” e lembrando que o próprio Padeiro se vangloria publicamente de ser “o homem mais honesto do mundo”, enquanto recebe R$ 20 mil por mês. “Honestidade não enche barriga, não abre ramal e não tira produtor de dentro da lama”, disparou o morador, que se diz cansado de ouvir promessas vazias enquanto a realidade dos ramais segue dramática.
O produtor relata que as bueiras instaladas no local não foram colocadas pela prefeitura, mas sim por meio da ajuda de amigos e vizinhos. Segundo ele, após o serviço comunitário ter sido feito, os operadores enviados pelo município passaram com máquinas, enterraram tudo, entupiram as saídas de água e destruíram o que estava funcionando. “O prefeito diz que afundou… afundou o quê? Quem afundou foi a administração dele. O serviço estava aqui, marcado, certo. Eles vieram, jogaram barro por cima e acabaram com tudo”, denuncia.
A revolta aumenta quando ele mostra o local onde a água agora transborda por cima da via, tornando o trecho praticamente intrafegável. Para o morador, a prefeitura não apenas ignora as necessidades dos produtores rurais, como ainda demonstra total despreparo e irresponsabilidade no pouco que tenta fazer. “É triste, lamentável. Bujari não merece isso. A gente que está atolado aqui não merece esse descaso. É só mentira e serviço imundo”, afirma.
O caso se soma a uma sequência de denúncias recentes envolvendo ramais abandonados, obras malfeitas e população sofrendo com a falta de infraestrutura, contrastando diretamente com o discurso de autopromoção adotado pelo prefeito Padeiro. Enquanto o gestor segue dizendo que “faz e acontece”, a realidade do ramal Linha Nova escancara: o que existe é lama, abandono e frustração.
Veja o vídeo:
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari pic.twitter.com/487oTAG2x6
— 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) December 1, 2025
Política
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília.
O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em uma missão de dois dias voltada ao avanço de pautas consideradas fundamentais para o fortalecimento das ações do órgão no estado. A viagem tem como principal objetivo destravar processos administrativos que garantam novos recursos e agilidade na implementação de projetos estruturantes voltados às famílias rurais acreanas.
Segundo Alecio, o trabalho desenvolvido até aqui no Acre é motivo de grande orgulho. Ele destaca que o empenho coletivo tem permitido ampliar a presença do Incra nas comunidades e assegurar avanços concretos para o desenvolvimento rural. O gestor reforça que permanece motivado diariamente a buscar novas conquistas, conduzido pelo compromisso com a instituição e com a população tanto da zona rural quanto urbana.
Durante a agenda na capital federal, o superintendente deve dialogar com diferentes setores do governo para garantir a continuidade de programas voltados à regularização fundiária, melhorias de infraestrutura e fortalecimento da produção agrícola. A expectativa é de que, com a liberação de novos recursos, os resultados cheguem de forma ainda mais eficaz às famílias assentadas e às regiões que dependem das políticas públicas executadas pelo Incra.
Márcio Alecio também fez questão de agradecer à equipe do Incra no Acre, destacando o trabalho incansável e dedicado de cada servidor. Para ele, o comprometimento coletivo, aliado à capacidade técnica da equipe, é o que permite a execução de ações que transformam a vida das pessoas. “Seguimos juntos”, enfatizou, reforçando que a união e o esforço compartilhado continuarão guiando as próximas etapas de trabalho.
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alerta para retrocesso ambiental após Congresso desmontar lei de licenciamento
Jerry Correia visita pastor Elielson e parabeniza trabalho da Assembleia de Deus Madureira
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerra campanha Novembro Azul com ação na Unidade de Saúde Jesuíno Lins
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Evento da Fecomércio reúne lideranças e consolida estratégias para fortalecer o turismo no Acre
POLÍTICA
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova. A paciência da população rural de Bujari...
Superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, cumpre agenda estratégica em Brasília para destravar projetos e ampliar investimentos
Superintendente do Incra agenda ações estratégicas em Brasília. O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, embarcou para Brasília em...
Após denúncia do Portal 3 de Julho, prefeito Padeiro tenta “maquiar” problema e piora ainda mais a situação no ramal Antônio das Tintas
Padeiro ignora população, faz raspagem mal feita e transforma o ramal Antônio das Tintas em caos total Após a denúncia...
POLÍCIA
“Vaqueirinho de Mangabeira”, de 19 anos, morre após invadir jaula e ser atacado por leoa na Bica, em João Pessoa
O jovem de 19 anos popularmente conhecido por “Vaqueirinho de Mangabeira”, morreu após invadir o recinto de uma leoa no...
Operação Última Queda deflagra ações em Brasiléia e Rio Branco contra núcleo do crime organizado
Forças de segurança deflagram Operação Última Queda e miram núcleo de organização criminosa – Foto: Arquivo/ PF-AC Equipes da Força...
Ação integrada em Epitaciolândia frustra sequestro de taxista e leva à prisão de quatro suspeitos na fronteira
Sequestro de taxista e termina com prisão de quatro suspeitos na fronteira – Foto: Asscom/ PMAC Meliantes são presos após...
EDUCAÇÃO
Mobilização do NUCA promove reflorestamento e engajamento juvenil na Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia
A Escola Elson Dias Dantas, em Brasileia, foi palco de mais uma importante mobilização do Núcleo de Cidadania de Adolescentes...
Estudantes de Cruzeiro do Sul apresentam resultados do ano em culminância das oficinas do ensino integral
(Assessoria) – A culminância do projeto “Lendo o Mundo, Calculando Ideias e Criando Artes” movimentou a Escola de Ensino Fundamental...
Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia
A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Atleta de Epitaciolândia vence a Copa Acre de Taekwondo e destaca tradição familiar no esporte
Lutador de Epitaciolândia ganha medalha de ouro na Copa Acre de taekwondo – Foto: Wesley Cardoso O lutador Josemar Rojas...
Evento esportivo e cultural movimenta a Praça ao lado do Estádio Pedro Santana em Rodrigues Alves
Prefeito Salatiel Magalhães e o vice-prefeito Neto dos Jamilson participam de evento esportivo e cultural com sorteio de prêmios. O...
Peneira do projeto apoiado pelo senador Alan Rick tem 32 escolinhas inscritas e avaliará 879 atletas
A peneira de futebol do projeto Léo Moura – ex jogador do Flamengo, apoiado pelo senador Alan Rick (Republicanos-AC), registrou...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
STF aciona PF e coloca Zezinho Barbary no centro de investigação por uso suspeito de emendas e máquinas em área ambiental
-
Política Destaque7 dias atrás
Bolsonarismo em chamas: prisão de Bolsonaro detona guerra entre PL e PP e expõe disputa envolvendo Bocalom, Bittar e Mailza
-
Cultura6 dias atrás
Festival Varadouro retoma força em 2025 e conecta cultura amazônica à Semana Chico Mendes
-
Saúde6 dias atrás
Proteção: Prefeitura de Assis Brasil promove encontro especial com grupo atendido pelo PAIF