“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari

“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova.

A paciência da população rural de Bujari chegou ao limite, e desta vez, o desabafo veio em vídeo enviado ao Portal 3 de Julho Notícias. Indignado, um produtor rural do ramal Linha Nova denunciou o que classificou como “serviço porco, desastroso e vergonhoso” realizado pela prefeitura comandada pelo prefeito Padeiro. Segundo o morador, a situação do ramal é a prova viva de uma administração que fala muito, promete demais, mas entrega pouco ou quase nada.

No vídeo, o produtor critica com veemência o prefeito, chamando-o de “o pior gestor do Acre” e lembrando que o próprio Padeiro se vangloria publicamente de ser “o homem mais honesto do mundo”, enquanto recebe R$ 20 mil por mês. “Honestidade não enche barriga, não abre ramal e não tira produtor de dentro da lama”, disparou o morador, que se diz cansado de ouvir promessas vazias enquanto a realidade dos ramais segue dramática.

O produtor relata que as bueiras instaladas no local não foram colocadas pela prefeitura, mas sim por meio da ajuda de amigos e vizinhos. Segundo ele, após o serviço comunitário ter sido feito, os operadores enviados pelo município passaram com máquinas, enterraram tudo, entupiram as saídas de água e destruíram o que estava funcionando. “O prefeito diz que afundou… afundou o quê? Quem afundou foi a administração dele. O serviço estava aqui, marcado, certo. Eles vieram, jogaram barro por cima e acabaram com tudo”, denuncia.

A revolta aumenta quando ele mostra o local onde a água agora transborda por cima da via, tornando o trecho praticamente intrafegável. Para o morador, a prefeitura não apenas ignora as necessidades dos produtores rurais, como ainda demonstra total despreparo e irresponsabilidade no pouco que tenta fazer. “É triste, lamentável. Bujari não merece isso. A gente que está atolado aqui não merece esse descaso. É só mentira e serviço imundo”, afirma.

O caso se soma a uma sequência de denúncias recentes envolvendo ramais abandonados, obras malfeitas e população sofrendo com a falta de infraestrutura, contrastando diretamente com o discurso de autopromoção adotado pelo prefeito Padeiro. Enquanto o gestor segue dizendo que “faz e acontece”, a realidade do ramal Linha Nova escancara: o que existe é lama, abandono e frustração.

Veja o vídeo: