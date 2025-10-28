Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica

Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável.

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Assessoria de Comunicação, divulgou na noite desta segunda-feira (27) uma nota oficial para esclarecer a população sobre o estado de saúde do vice-prefeito Sérgio Mesquita, que atualmente exercia interinamente o cargo de prefeito. Ele sofreu um acidente de trânsito por volta das 18h, na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural.

Segundo informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, secretária municipal de Planejamento, Sérgio conduzia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que atravessou repentinamente a pista. No momento do acidente, chovia na região, o que deixou o asfalto escorregadio e contribuiu para que o veículo saísse da estrada e capotasse várias vezes até parar em um barranco às margens da rodovia, a cerca de quatro quilômetros da área urbana.

Apesar da gravidade do acidente, o uso do cinto de segurança foi fundamental para evitar ferimentos mais sérios. Sérgio Mesquita sofreu escoriações leves e pequenas batidas na cabeça e no corpo, sem qualquer fratura. Após o capotamento, ele conseguiu sair do veículo por conta própria e buscar ajuda, sendo atendido por amigos que passavam pelo local e por equipes de socorro acionadas imediatamente.

O vice-prefeito foi levado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. De acordo com o boletim médico preliminar, ele está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a finalização dos procedimentos médicos necessários.

A Prefeitura de Epitaciolândia agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade enviadas nas últimas horas e reafirmou o compromisso de manter a população informada sobre qualquer atualização do quadro de saúde de Sérgio Mesquita.