Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica

Publicados

28 de outubro de 2025

Política

Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável.

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Assessoria de Comunicação, divulgou na noite desta segunda-feira (27) uma nota oficial para esclarecer a população sobre o estado de saúde do vice-prefeito Sérgio Mesquita, que atualmente exercia interinamente o cargo de prefeito. Ele sofreu um acidente de trânsito por volta das 18h, na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural.

Segundo informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, secretária municipal de Planejamento, Sérgio conduzia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que atravessou repentinamente a pista. No momento do acidente, chovia na região, o que deixou o asfalto escorregadio e contribuiu para que o veículo saísse da estrada e capotasse várias vezes até parar em um barranco às margens da rodovia, a cerca de quatro quilômetros da área urbana.

Apesar da gravidade do acidente, o uso do cinto de segurança foi fundamental para evitar ferimentos mais sérios. Sérgio Mesquita sofreu escoriações leves e pequenas batidas na cabeça e no corpo, sem qualquer fratura. Após o capotamento, ele conseguiu sair do veículo por conta própria e buscar ajuda, sendo atendido por amigos que passavam pelo local e por equipes de socorro acionadas imediatamente.

Leia Também:  “O que as companhias estão fazendo é um abuso com o consumidor”, diz Socorro Neri ao votar a favor na urgência que proíbe cobrança por bagagem

O vice-prefeito foi levado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. De acordo com o boletim médico preliminar, ele está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a finalização dos procedimentos médicos necessários.

A Prefeitura de Epitaciolândia agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade enviadas nas últimas horas e reafirmou o compromisso de manter a população informada sobre qualquer atualização do quadro de saúde de Sérgio Mesquita.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade

Publicados

3 horas atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos.

O Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Branco, que deveria ser a principal ferramenta de controle social da população, se transformou em uma verdadeira caixa-preta sob a gestão do presidente Joabi Lira (UB). Informações básicas sobre diárias, passagens aéreas, aluguéis de gabinetes, veículos e outras despesas simplesmente não estão disponíveis para consulta. Para muitos, trata-se de um grave ataque ao direito constitucional de acesso à informação, motivo pelo qual já se sugere que o Ministério Público Estadual intervenha para investigar o que estaria sendo ocultado pela Mesa Diretora.

Internamente, a Câmara vive um ambiente de tensão permanente. Vereadores relatam insatisfação crescente com a postura de Joabi Lira, acusado de transformar o Legislativo em um verdadeiro “puxadinho” da Prefeitura. Amparado pela maioria que compõe a base do prefeito Tião Bocalom, o presidente se mantém no cargo apesar das críticas, mas a blindagem política não tem impedido o desgaste público.

Leia Também:  Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick

A população, cada vez mais vigilante, exige respostas. Antes mesmo de completar um ano de mandato, parte dos vereadores já enfrenta questionamentos sobre viagens, deslocamentos e gastos administrativos que, ao invés de estarem disponíveis para consulta pública, permanecem escondidos. A ausência desses dados no Portal da Transparência levanta suspeitas e reforça a percepção de que há algo a ser encoberto — e que a Câmara, instituição que deveria fiscalizar, hoje não cumpre o papel que a sociedade espera.

Enquanto isso, problemas urgentes de Rio Branco seguem sem fiscalização efetiva: a falta d’água que castiga bairros inteiros, o caos no transporte coletivo, a precariedade da infraestrutura urbana e o descontentamento crescente com a gestão Bocalom. Em vez de cobrar soluções, a Câmara parece mais preocupada em se proteger atrás de um portal opaco, sob comando de um presidente que insiste em negar à população o direito de saber como o dinheiro público está sendo gasto.

Aqui o link do portal da Transparência da Câmara, abram e façam um teste; Portal da Câmara de Rio Branco

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade

Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos. O Portal...
Política5 horas atrás

Sérgio Mesquita, vice-prefeito de Epitaciolândia, sofre grave acidente na BR-317 durante retorno de agenda oficial e passa por observação médica

Vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofre acidente na BR-317 e está em estado estável. A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio...
Política6 horas atrás

Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick

Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE –...

POLÍCIA

Polícia2 dias atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia2 dias atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
Polícia2 dias atrás

Megaoperação policial no município de Assis Brasil resulta em oito prisões e apreensão de armas e drogas

Armas e drogas são apreendidas em ação no interior do Acre – Foto: Asscom/Polícia Civil Uma grande ação das forças...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
Educação5 dias atrás

Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte24 horas atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte1 dia atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte3 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS