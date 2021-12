Sérgio Lopes não vai pagar o abono e vereador vai denúncia no MP para saber onde foi gasto os mais de R$ 11 milhões do Fundeb

Prefeito perdulário: educação de Epitaciolândia não vai receber abono pois Sérgio Lopes gastou demais, diz vereador – Foto: arquivo José Maria / Assessoria PME – Secom

O vereador José Maria Valério Andrade (PSL), do município de Epitaciolândia afirmou que irá denunciar o prefeito Sérgio Lopes (PSDB) no Ministério Público e na Polícia Federal, para saber onde a atual gestão gastou os quase R$ 13.000,00 milhões do Fundeb (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que veio para o município no ano de 2020/2021.

José Maria quer saber aonde Lopes gastou o dinheiro da Educação já que não teve aula, não foi construído escola, não tinha transporte, e não foi gasto com combustível, enfim, é muito suspeito, haja vista que, o gasto superou os 70 % recomendado pela legislação.

Os profissionais da Educação do município de Epitaciolândia vão passar as datas festivas lamentando por não saborearem o doce incentivo de fim de ano em que quase todas as prefeituras irão pagar aos servidores municipais, umas para mais outras para menos mas boa parte dos servidores municipais serão beneficiados.

Mas a realidade dos servidores da educação municipal de Epitaciolândia é completamente diferente daquilo que se esperava, pois os trabalhadores acreditavam que iriam receber o abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (fundeb) que corresponde a sobra dos 70% do recurso federal.

Para a surpresa negativa de todos, os profissionais foram informados pelo prefeito Sérgio Lopes que não vai haver abono nenhum e o motivo seria o gasto acessivo do recurso do Fundeb que chegou a ultrapassar os 70% recomendado pela legislação, alcançando a meta de 75% no ano de 2021.

Diante do gasto ultrapassado, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) recomendou que não houvesse pagamentos deste tipo pois a gestão já gastou o que podia e o que não podia e agora não poderá mais gastar, inclusive o próprio prefeito Sérgio Lopes foi quem informou que não vai haver abono devido o gasto em excesso e que o TCE já recomendou que não deve haver pagamentos neste sentido.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.