Será organizada pela ApexBrasil em parceria com ABIMÓVEL, uma das maiores mostras de design do mundo que vai ocorrer entre 15 e 28 de abril

Foto: Assessoria / ApexBrasil

(ApexBrasil) Terminam nesta terça-feira (9) as inscrições para a mostra brasileira de design no FuoriSalone 2024. A exposição vai ocorrer entre 15 e 28 de abril de 2024, no marco da Semana de Design de Milão, na Itália, e será organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL), no âmbito do projeto setorial Brazilian Furniture.

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para a exposição conceitual brasileira, que será abrigada pelo evento da INTERNI Cross Vision, na Universitá degli Studi di Milano. Podem se inscrever empresas dos segmentos de mobiliário de alto design, de objetos decorativos, de iluminação, de rochas ornamentais, de revestimentos cerâmicos e de artesanato. Todas as peças serão analisadas e selecionadas pelo curador responsável.

As empresas selecionadas terão acesso a reunião pré-feira (webinar); reserva de espaço para exposição da peça; montagem da exposição; e catálogo digital da delegação brasileira, que será confeccionado pela ApexBrasil. Também haverá espaços coletivos para networking. Acesse o regulamento para mais informações e se inscreva aqui para participar do projeto. Empresas que se inscreverem após o prazo ficarão automaticamente em lista de espera.

Semana de Design de Milão

Composta por dois grandes eventos, a Semana de Design de Milão apresenta aos visitantes as principais tendências do setor de móveis e decoração. Um deles é o iSaloni (Salão do Móvel de Milão), maior evento do setor moveleiro do mundo e ponto de referência do setor de casa e mobiliário. Já o FuoriSalone, evento paralelo ao Salão do Móvel, é composto por múltiplas mostras e exposições espalhadas por toda a cidade, incluindo aquela organizada na Universitá degli Studi di Milano.

Em 2023, a mostra brasileira no FuoriSalone acolheu 50 peças de móveis, cerâmica, iluminação, rochas ornamentais e artesanato, que se destacaram pela inovação em design, em funcionalidade, no conceito ou por apresentar soluções sustentáveis em sua produção. Além disso, nove empresas participaram do 61º Salão do Móvel por meio do projeto Brazilian Furniture, que levou para Milão o melhor do Brasil em termos de matéria-prima, técnicas, qualidade, tecnologia e sustentabilidade do setor.

Sobre o Brazilian Furniture

O projeto setorial Brazilian Furniture é uma iniciativa da ApexBrasil e da ABIMÓVEL (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário) com o objetivo de incrementar a participação da indústria brasileira no mercado internacional, por meio de um conjunto de ações estratégicas que têm como base os pilares da sustentabilidade, da competitividade e do design integrado à indústria. Para fazer parte do projeto e colocar sua marca nos maiores eventos do setor moveleiro ao redor do mundo, acesse: brazilianfurniture.org.br.

Sobre a ABIMÓVEL

A Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL) trabalha há mais de três décadas para fortalecer a indústria e o setor moveleiro nacional. Em parceria com setores público e privado, busca impulsionar a produção, melhorar o ambiente de negócios e criar oportunidades. Suas iniciativas incluem programas de exportação, sustentabilidade, design integrado à indústria e suporte aos micro e pequenos negócios, promovendo competitividade e inovação.