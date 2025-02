Ser ou não ser oposição, eis a questão!! MDB é o único partido de oposição no Acre com musculatura eleitoral

Embora o MDB não tenha conseguido eleger um único prefeito, obteve uma votação expressiva nas eleições do ano passado. Candidatos como Marcus Alexandre (RB), Jéssica Sales (CZS), Chicão (Mâncio Lima) e Leila Galvão (Brasileia), perderam por uma margem mínima de votos.

Isso estabeleceu o MDB como o único partido de oposição no Acre com musculatura eleitoral. No entanto, em relação ao futuro próximo – as eleições de 2026 – o partido se encontra diante de um grande dilema: aliar-se ao governo e prefeitos que o derrotou ou seguir o caminho delegado pela população nas urnas.

O MDB, apesar da derrota, mantém uma base sólida. Para 2026, a escolha entre alianças estratégicas ou a adesão ao clamor popular será decisiva para o seu futuro político no Acre.

Neste contexto, tanto o senador Alan Rick (União Brasil), quanto a vice-governadora Mailza Assis (PP) sabem que o partido do saudoso Flaviano Melo será o fiel da balança na disputa do futuro inquilino do Palácio Rio Branco.