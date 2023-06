Sendo o mais bem aceito para disputa da prefeitura de Rio Branco, ex-prefeito Marcus Alexandre já é alvo de milícias digitais

Pelo que tudo indica a possibilidade de Marcus Alexandre (sem partido) disputar a prefeitura de Rio Branco nas eleições de 2024, já despertou desespero antecipado em muita gente.

Em grupos de WhatsApp, algumas pessoas dão o tom de como será a guerra virtual entre a militância das redes sociais e o que tudo indica, o jogo vai ser baixo e a polícia terá muito trabalho para reprimir as fakes News.

Sem dúvida alguma, o nome mais forte dos possíveis postulantes a ser prefeito de Rio Branco, é o do ex-prefeito Marcus Alexandre e talvez esse seja o motivo de tantas montagens e matérias vencidas publicadas nas redes.

Com a impopularidade do atual prefeito, Tião Bocalom, o Partido Progressistas – PP já bateu o martelo e vai lavar as mãos da candidatura a reeleição e apostará as fichas em Alysson Bestene.

Alysson por coincidência do destino, já foi derrotado por Marcus Alexandre em 2012, quando era vice na chapa do próprio Bocalom. Marcus Alexandre tem se mantido discreto, tomando café nos quatro cantos da cidade e se articulando com lideranças da sociedade, inclusive, tem sido alvo de muita cobiça dos partidos e talvez essa sua preferência popular, seja o principal motivo das fakes News e ataques.

O ruim que essa gente ainda não compreendeu que essa tática de ataques baixos em eleição faz é antipatizar o eleitorado?