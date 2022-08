Senadora Maria das Vitórias se reúne com Ministra da Mulher, Cristiane Rodrigues, “Sempre fui voluntária da Assistência Social”

“Sempre fui voluntária da Assistência Social”. Assim resumiu a senadora Maria das Vitórias (PSD) à Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sra. Cristiane Rodrigues Britto. A afirmação foi feita durante audiência ocorrida na tarde desta quarta-feira (10), para tratar de assuntos relacionados às mulheres em situação de vulnerabilidade no Acre.

De acordo com Maria das Vitórias, o Acre é carente de políticas de assistência social principalmente as voltadas às mulheres vitimadas pela violência doméstica e em situação de risco e exclusão social. “Sempre fui uma feroz defensora dos direitos sociais de crianças, idosos e principalmente das mulheres vitimadas. Hoje infelizmente o Acre tem a maior taxa de feminicídio do país e precisamos que as iniciativas do Ministério da Mulher cheguem aos municípios acreanos.” Afirmou

Maria das Vitórias citou o trabalho realizado na Fazenda da Esperança, em especial a Casa Maria Madalena. Para a parlamentar trata-se de um trabalho social importantíssimo que acolhe centenas de mulheres dependentes de substâncias psicoativas na região do Juruá e que necessita de mais investimentos. “A Casa Maria Madalena é a única com a finalidade de acolher mulheres dependentes químicas na região do Juruá possibilitando sua recuperação. Porém, igualmente à APAE, ao Ceanom, ao Lar dos Vicentinos e outras instituições em Cruzeiro do Sul, a situação é alarmante, são instituições que sobrevivem basicamente de doações e de voluntarismo. ” Desabafou a senadora

A Ministra se comprometeu em fazer um levantamento das ações do Ministério que estão sendo executado no Acre e incluir novas ações visando o apoio técnico e de capacitação das entidades e de pessoas em vulnerabilidade.

Para Maria das Vitórias a audiência foi importante “Meu objetivo é impulsionar o trabalho social no Acre, em especial nos nossos municípios do Juruá, e acabei recebendo o total apoio e incentivo da Ministra Cristiane Rodrigues Britto, que se colocou à disposição para melhorar e ampliar o atendimento das entidades de assistência social do Acre, através de cursos, de capacitação e convênios do ministério da Mulher, família e Direitos Humanos.” Finalizou a senadora.