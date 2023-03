Senador Sérgio Petecão se reúne com Flávio Dino em Brasília para discutir questões relacionadas à fiscalização nas fronteiras

O presidente da Câmara de Vereadores do município de Epitaciolândia, Diojino Guimarães da Silva, tem aproveitado ao máximo as regalias que o cargo de presidente do Poder Legislativo têm lhe proporcionado, pois já recebeu dos cofres públicos a quantia exata de R$ 47.375,00 (quarenta e sete mil trezentos e setenta e cinco reais) dos cofres públicos somente em se tratando de diárias.

Dentre os mais de quatro anos em que está como presidente da Câmara, o vereador de Epitaciolândia, Diojino foi incapaz de evidenciar a Câmara mesmo em um município consideravelmente pequeno como é Epitaciolândia, Tudo o que soube fazer até o momento foi bajular administrações anteriores e se opor a quem não joga o mesmo jogo que ele.

O valor acima refere-se aos 6 anos e 3 meses em que Diojino está à frente do poder legislativo e como vereador de Epitaciolândia, vivendo as custas do dinheiro público para dar sustentação aos seus luxos, viagens e mais viagens sem sair um centavo do próprio bolso.

Dentre os muitos destinos, Diojino já esteve em Assis Brasil com diárias no valor de R$ 175,00; Rio Branco com diárias que variam de R$ 175,00 a R$ 1.050,00, Cruzeiro do Sul com diárias de R$ 1.400,00 todos custeados com o dinheiro do povo e o mais engraçado é que ainda tem quem defenda e diga que o político está certo, gastando o dinheiro público sem dar nada em troca para a população.

Em 2017, o presidente Diojino recebeu a quantia de R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), com a justificativa de custeio de viagens para Rio Branco por diversos tipos de visitas, onde muitos dessas visitas poderiam ser resolvidas por meio de ofícios, mas o presidente opta por ir pessoalmente, haja vista que as despesas não são pagas com dinheiro próprio e sim público.

Já no ano seguinte, 2018, Diojino recebeu a quantia de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais), e a justificativas são sempre as mesma, a cada diária, o presidente da Câmara recebe boas quantias para se desloca para outras cidades.

Em 2019, ano em que Diojino era apenas um mero vereador e estava fora da presidente, mesmo assim continuou recebendo diárias neste ano ele recebeu a quantia de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) ocasião em que foi para Cruzeiro do Sul e Rio Branco totalizando 14 viagens em um ano.

Em 2020, ano de pandemia e que Diojino era apenas vereador, o mesmo continuou recebendo diárias, no total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) referente a onze diárias ao longo do ano em que todos estavam trabalhando remotamente e evitando contato para evitar a propagação da Covid-19, mas mesmo assim Diojino viajou onze vezes.

De volta a presidência da Câmara, Diojino, em 2021, foi com muita sede ao pote e recebeu a quantia de R$ 10.325 (dez mil trezentos e vinte e cinco reais), com a justificativa de custeio de viagens para Rio Branco por diversos tipos de visitas. dentre todos os anos anteriores a quantia de 2021 superou as demais.

Já em 2022, Diojino se superou ainda mais e recebeu a quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), e as justificativas são sempre as mesma, a cada diária, tem momentos em que Diojino se deslocou para Rio Branco até três vezes no mesmo mês em datas diferentes, o que mostra a falta de organização e planejamento de seus deslocamentos.

E por fim, em 2023, o presidente já recebeu até o momento a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) com deslocamentos até Rio Branco, mesmo com esta farra em diárias o presidente parece que quer muito mais.

Talvez, cansado de brincar de ser chefe do legislativo, Diojino já declarou que não será mais candidato a vereador e busca sustentar sua futura e pré-candidatura a prefeitura de Epitaciolândia, inclusive, segundo informações está disposto a usar o mandato de vereador.

Presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimaraes da Silva (MDB) – Diárias de 2023

Presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimaraes da Silva (MDB) – Diárias de 2022

Presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimaraes da Silva (MDB) – Diárias de 2021

Presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimaraes da Silva (MDB) – Diárias de 2020

Presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimaraes da Silva (MDB) – Diárias de 2019

Presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimaraes da Silva (MDB) – Diárias de 2018

Presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimaraes da Silva (MDB) – Diárias de 2017

Vereador “Rubens” – Rubenslei Rodrigues de Lima (PSDB) – Diárias de 2023

Vereador “Rubens” – Rubenslei Rodrigues de Lima (PSDB) – Diárias de 2023

Vereador “Rubens” – Rubenslei Rodrigues de Lima (PSDB) – Diárias de 2021

Vereador “Rubens” – Rubenslei Rodrigues de Lima (PSDB) – Diárias de 2019

Vereador “Rubens” – Rubenslei Rodrigues de Lima (PSDB) – Diárias de 2017

Vereador “Pantico da Água” – Francisco das Chagas Santos de Melo (Solidariedade) – Diárias de 2023

Vereador “Pantico da Água” – Francisco das Chagas Santos de Melo (Solidariedade) – Diárias de 2022

Vereador “Pantico da Água” – Francisco das Chagas Santos de Melo (Solidariedade) – Diárias de 2021

1º Secretário: Jose Maria Valério de Andrade (PSL) – Diárias de 2023

1º Secretário: Jose Maria Valério de Andrade (PSL) – Diárias de 2022

1º Secretário: Jose Maria Valério de Andrade (PSL) – Diárias de 2021