Senador Sérgio Petecão representa o Brasil em evento com parlamentares de 120 países, em Madrid

Após passar por uma nova cirurgia e ter o quadro agravado devido uma infecção no pulmão, o deputado estadual Whendy Lima (PSL), de 39 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, após ser transferido na noite do último sábado (26). Ele tem quadro estável depois de apresentar melhora.

O deputado teve complicações após uma cirurgia bariátrica, foi transferido para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, onde passou por uma nova cirurgia na quarta-feira (24). Mas, acabou agravando o quadro por apresentar uma infecção no pulmão e foi transferido novamente, segundo informou o pai dele, vereador N. Lima.

“Conseguimos uma vaga na noite de sábado [27] depois que ele estabilizou. Porque não pode ser removido, e levamos quase uma hora da Fundação até o Santa Juliana e voltamos para lá, que não hora fez tomografia e o médico viu que o pulmão dele estava muito infectado que é a causa do problema hoje. Foi feita a lavagem no pulmão, que foi muito difícil, mas ele resistiu. E depois disso apresentou melhora e está em quadro estável”, disse.

O deputado respira com a ajuda de um oxigênio e depois de apresentar a melhora manteve o quadro, segundo informou o pai, nesta segunda-feira (29). “Ele teve uma reação do pulmão e, por isso, apresentou a melhora, então, agora é a gente se abraçar e confiar em Deus para que essa recuperação seja permanente e a infecção vá embora de vez.”

O parlamentar foi submetido a uma cirurgia bariátrica no último sábado (20) e, após o procedimento, sofreu um tromboembolismo pulmonar. A informação foi confirmada na terça (23) pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que, em nota, disse que o quadro dele era delicado. Com informações do G1 Acre.

