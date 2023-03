Senador Sérgio Petecão quer cooperação com a Embrapa Cerado em busca de tecnologias para o Acre

As investigações da Polícia Judiciária constataram que no caso da denúncia de apropriação dos valores recolhidos a título de Imposto municipal de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), caracterizado crime de peculato, que a princípio envolveu o nome do atual deputado estadual Tadeu Hassem e outros, em Brasileia, foi praticado pelo ex-Gerente de Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura de Brasiléia, Cleossilvio Teixeira Cardoso.

De acordo com relatório final do Inquérito policial não há ligação do deputado Tadeu Hassem nas práticas investigadas. O relatório é datado de 8 de fevereiro de 2023 – data do término da investigação.

A denúncia teria acontecido no período de 2019/2020, em que Cleossilvio era Gerente do Setor de Cadastro e Tadeu Hassem era secretário de finanças da Prefeitura de Brasileia.

No início em que o inquérito foi instaurado pela Polícia Federal para apurar a denúncia, iniciou-se a investigação aos três citados no ato do recebimento da denúncia, sendo eles: Cleossilvio Teixeira, Tadeu Hassem e Antônio Pacífico, mas após diligências, apreensões, restituição de bens apreendidos e a deflagração da operação Tributo ao Caixa Dois, ficou certo de que, conforme Relatório Final, foram produzidos elementos mínimos de materialidade e autoria do crime investigado. Os envolvidos foram ouvidos em termo de declarações e tiveram a oportunidade de permanecerem calados.

Restou, portanto, comprovado que os débitos relativos ao recolhimento de ITBI a que Cleossilvio Teixeira realizou baixa manual no sistema, não foram recolhidos aos cofres públicos, estando materializado o crime de peculato, entendendo que a conduta praticada por Silvio, ao menos em tese, amolda-se ao tipo penal descrito no art. 312 do Código Penal (Peculato na modalidade apropriação).

Com base no Relatório Final, Clossilvio foi indiciado pela prática do crime de peculato. O mesmo teria assumido toda a culpa pela apropriação dos valores recolhidos a título de Imposto Municipal de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no Setor de Cadastro em Brasileia, os demais foram retirados do processo que ainda está em andamento.

Clique aqui e veja o relatório

