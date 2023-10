Senador Sérgio Petecão participa da sessão solene na Aleac que marca os 50 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre

Senador Sérgio Petecão – Fotos: Alice Hainã e Luã Braga

O senador da república, Sérgio Petecão, esteve nesta quinta-feira (5), participando da sessão solene que marcou o início das atividades comemorativas em alusão aos 50 de atuação da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC), que aconteceu na Assembleia.

Entusiasta e apoiador de primeira ordem do cooperativismo, o senador Sérgio Petecão prestigiou o momento e apoiou esse importante evento. Em seu momento de fala, o parlamentar enfatizou a força e perspectiva de avanço do cooperativismo.

“O trabalho do cooperativismo no nosso Estado já avançou muito, mas existe um campo para avançar e desenvolver muito mais. Então eu fiz questão de estar aqui hoje para dizer que acredito nisso. Sou muito grato por esse benefício ter chegado às pessoas mais carentes do meu Estado. E espero, se Deus quiser, fazer do meu mandato um instrumento para estar fortalecendo esse movimento que cada dia cresce no meu estado”, explicou.

Ainda como parte da programação em alusão aos 50 anos da OCB Acre e dos 25 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), acontece nesta quinta-feira, em Rio Branco o Encontro com Dirigentes de Cooperativas do Acre, que vai reunir representantes de cooperativas de diversos municípios, no Buffet Afa Jardim e ainda visita técnica à agroindústria da Cooperativa Central de Comercialização dos Extrativistas do Acre (Cooperacre), localizada na BR 364 – Distrito Industrial, em Rio Branco, que terão a oportunidade de conhecer o processo de armazenamento e beneficiamento da castanha do Brasil, e também a obra da indústria de frutas da cooperativa, investimento estimado em mais de R$ 40 milhões, que será inaugurada em 2024.

Veja o vídeo: