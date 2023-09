Senador Sérgio Petecão participa da maior feira de negócios no Peru e destaca a relação entre os dois países

O senador da república, Sérgio Petecão, juntamente com uma comitiva de empresários e políticos brasileiros, está participando da feira de negócios Expoalimentaria, realizada no Peru, onde empresários acreanos estão apresentando seus produtos e dispostos a firmar parcerias visando a exportação.

Participaram da reunião, além de Petecão, o almirante Gonzalo Rios Polastri, responsável pelo Porto de Chancay; presidente da Apex/Brasil, Jorge Viana; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Luiz Gonzaga; governador de Rondônia, Marcos Rocha; secretário de Indústria do Acre, Assurbanipal Barbary de Mesquita; secretário adjunto de Produção do Acre, Edvan Maciel, e cerca de 30 empresários acreanos.

Na oportunidade, Petecão destacou a importância das relações exteriores sobretudo com países vizinhos que garante o desenvolvimento por meio dos produtos exportados. Cerca de 30 empresários acreanos do ramo de alimentos e bebidas expõem na feira os produtos acreanos e negociam diretamente com empresários peruanos.

“É um prazer poder me reunir com autoridades peruanas que sempre nos recebem tão bem, é muito gratificante poder fazer parte desta história. Eu estou com 32 anos de mandato e confesso que comecei a sonhar com esta Estrada do Pacífico, não tinha estrada, com muita dificuldade construíram a ponte de Porto Maldonado e hoje tem uma belíssima estrada e aí eu estava dizendo que falta poucas coisas, detalhes que é culpa nossa também. Eu estou aqui para me colocar a disposição, pois não dá mais para ouvir dos nossos irmãos peruanos que a alfândega peruana funciona e a alfândega do brasileira não funciona, depende de quê? Só depende de nós!”, disse o parlamentar.

Os empresários peruanos se mostraram otimistas com a interligação entre os dois países através do Acre. Representante da Cosco Shipping, empresa que detém 45% das ações do Porto de Chancay, Gonzalo Rios Polastri, garantiu que irá procurar autoridades dos governos do Brasil e Peru para viabilização do projeto.

Durante palestra aos empresários, o relator garantiu que o estudo de construção da rodovia está pronto, dependendo apenas de “vontade política”. De acordo a Cosco Shipping, Pucallpa já tem uma rota que liga diretamente ao Porto de Chancay. A sonhada conexão, principalmente para a região do Juruá, seria a segunda ligação com o Pacífico.

“A ideia principal é construir uma única via de caminhão (modal terrestre) ou de trem (ferrovia), de Cruzeiro do Sul ao porto de Chancay”, disse Polastri.

