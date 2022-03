Senador Sergio Petecão lança obra da primeira rodoviária da Vila Caquetá no município Porto Acre

A semana começou com uma excelente notícia para os moradores da Vila Caquetá. Juntamente com o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PP), o senador Sérgio Petecão (PSD) fez o lançamento da ordem de serviço para construção da primeira rodoviária da comunidade, nesta segunda-feira, 14.

Em sua fala, o parlamentar reforçou o compromisso com as pessoas da região. “Fazer essa rodoviária aqui no Caquetá era um sonho que, com muita luta, estamos tornando realidade. Aqui tem um povo que produz, é preciso ter um olhar diferenciado para essa localidade. É uma satisfação poder proporcionar um ambiente confortável e saber que as pessoas terão um local digno e protegido”, afirmou Petecão.

Maria Severino é usuária do transporte intermunicipal e precisa utilizar ônibus todas as semanas. Ela conta os transtornos enfrentados pela falta de um local adequado para embarque e desembarque. “Nós esperamos os ônibus embaixo de uma mangueira, debaixo do sol e da chuva. Agradeço ao senador Petecão por ajudar aqueles que mais precisam”, destacou.

Bené agradeceu a atenção dada pelo senador ao município. “Hoje é um dia de alegria para nós. Estamos dando a ordem de serviço da rodoviária tão esperada por nossa comunidade. Daqui uns dias, estaremos novamente voltando para dar ordem de serviço da feira coberta, também com emenda do senador Petecão. Eu só tenho agradecer ao senador pelo carinho especial que tem tido com Porto Acre”, concluiu o prefeito.

O vereador de Porto Acre, Leandro Bezerra (PSD), agradeceu o empenho do senador. “Essa obra mostra o compromisso que o nosso senador tem com todo nosso estado, mostra que o senador conhece a dificuldade de cada município. Esse investimento veio no melhor momento para tirar o povo desse sofrimento”, pontuou.

Também esteve presente no evento, a vereadora de Rio Branco, Lene Petecão (PSD). Ela destacou a relação pessoal que tem com a vila. “Fiz questão de fazer parte deste momento e celebrar junto com o senador. Eu tenho uma relação muito próxima com essa vila. Acompanhei as obras da estrada e estou feliz em voltar agora no anúncio de mais uma obra importante”, concluiu.