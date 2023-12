Senador Sérgio Petecão garante R$ 500 mil para a implantação de um centro de atendimento ao autismo em Sena Madureira

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quinta-feira (28), o pagamento de recursos no valor de R$ 500 mil destinados à Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) para a implantação do Centro Especializado de Atendimento a Pessoas com Autismo no Vale do Purus.

Informou que o dinheiro, proveniente de emenda de sua autoria junto ao Ministério da Saúde, será direcionado à criação do centro especializado em Sena Madureira, a maior cidade da microrregião do Vale do Purus, que abrange também os municípios de Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano e Feijó, na regional do Envira.

De acordo com dados da Associação Família Azul do Acre (Afac), o estado pode ter mais de 20 mil pessoas com autismo sem diagnóstico formal. Em Sena Madureira, mais de 300 pessoas foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Atualmente, o atendimento às crianças da região do Vale do Purus é oferecido exclusivamente na capital.

“Sabemos das dificuldades que as famílias, principalmente as mais carentes, enfrentam para cuidar das crianças com essa deficiência. A iniciativa representa um passo significativo para superar as carências de tratamento local e reduzir os desafios enfrentados pelas famílias, que, muitas vezes, precisam se deslocar para a capital em busca de cuidados adequados a seus filhos”, disse o senador.

Ressaltou que a idealização desse projeto conta também com as parcerias do deputado federal Gerlen Diniz (PP-AC) e do deputado estadual Pablo Bregense (PSD), que irão garantir a aplicação de emendas individuais no valor de R$ 500 mil cada um, totalizando R$ 1,5 milhão.

“Já garantimos a primeira parte com o pagamento da verba que destinei. Agora, a Sesacre irá trabalhar para assegurar a implementação do centro o mais rapidamente possível. Posteriormente, acredito que ainda em 2024, receberemos o aporte financeiro dos deputados Gerlen e Bregense”, afirmou Petecão