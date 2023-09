Senador Sérgio Petecão entrega maquinários e participa da inauguração da nova Usina de Asfalto da prefeitura de Rio Branco

O deputado Emerson Jarude (Partido Novo), cobrou do governador Gladson Cameli sobre a situação dos desabrigados da ocupação Terra Prometida, que estão acampados em frente à Aleac.

“São pessoas que foram desabrigadas da Terra Prometida passando por isso e, a falta de empenho por parte do governo impressiona. O secretário de Assistência Social está ausente da cidade pois se encontra no Juruá, ao invés de estar aqui buscando uma resolução para o problema”, criticou.

Ao final do discurso de Emerson, o presidente Nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, ocupou a Tribuna para externar seu apreço pelo parlamentar, destacando sua entrada nos quadros do partido e sua contribuição para a construção de uma política fundamentada no debate democrático.

“Estamos muito felizes com a chegada do deputado Emerson ao Partido Novo. A presença dele no nosso grupo é considerada como um importante passo em direção à busca por soluções políticas construtivas para o Estado”, disse Eduardo Ribeiro.