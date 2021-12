Senador Sérgio Petecão destina 500 mil para pavimentação de três ruas no município de Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta quarta-feira (08) um ofício para a Secretaria de Saúde do Acre, onde solicitou a presença de um anestesista, todas as vezes em que um médico for a Tarauacá realizar cirurgias de baixa complexidade no Hospital Sansão Gomes

“Hoje em Tarauacá quase mil pessoas aguardam numa fila para fazer esse tipo de cirurgia por falta de um anestesista. O médico vai, mas não vai nenhum anestesista, o que impossibilita as cirurgias. E essa situação não pode continuar, pois são vidas que precisamos salvar”, disse o deputado.

Periodicamente um médico é deslocado ao município para esses procedimentos, mas não consegue ir além da triagem porque não vai acompanhado de um anestesista

Por isso, Jesus Sérgio afirmou que é preciso viabilizar esses procedimentos e atender os pacientes que não conseguem se deslocar para outros municípios.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Parte dos vereadores de Brasileia foram surpreendidos por uma informação inesperada por parte da vereadora Neiva Badotti a cerca de indícios de corrupção que estaria havendo entre os Poderes Executivo e Legislativo. A princípio, a parlamentar apresentou um ofício para que fosse enviado para a Polícia Federal pedindo uma investigação para saber se está havendo troca de favores entre a prefeita e parte dos vereadores do município, mas como previsto boa parte foram contra.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.