Senador Sérgio Petecão comemora resgate de balsa que naufragou no Rio Tarauacá com duas “pás carregadeiras” da prefeitura de Jordão

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) parabenizou o prefeito do município de Jordão, Naudo Ribeiro, pelo feito de ter retirado as máquinas que haviam sido afundadas no Rio Tarauacá durante o naufrágio de uma balsa, no dia 21 de abril. As duas máquinas, do tipo “pás carregadeiras”, foram viabilizadas pelo senador junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Por telefone, o prefeito Naudo Ribeiro informou ao senador nesta terça-feira (30), que os equipamentos haviam sido resgatados do rio sem sofrer danos graves, graças à ação da empresa responsável pelo transporte dos equipamentos.

“As máquinas recuperadas do naufrágio seguirão para seu destino, a sede do município, onde os componentes eletrônicos que podem ter sido danificados serão reparados pela empresa contratada para o frete, ” afirmou.

Para Petecão, o acidente da balsa, que fazia a rota entre as cidades de Tarauacá e Jordão, somente evidencia as enormes dificuldades enfrentadas pelos municípios isolados do Acre, que só têm acesso por via fluvial ou aérea.

“Tenho que parabenizar o Naudo, assim como aos prefeitos dos municípios isolados de nosso estado. São líderes corajosos, que enfrentam uma variedade de desafios em prol da população local. É por isso que sempre me empenho em destinar recursos a essas localidades, pois conheço de perto a realidade e as dificuldades que enfrentam,” afirmou o senador.