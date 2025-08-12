Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard

Para o parlamentar, a queda no número de vagas não é fruto de limitações orçamentárias, mas de escolhas políticas equivocadas – Fotos e vídeos: Paulo Murilo

O vereador André Kamai (PT) usou a tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco para denunciar a estagnação e a queda nas matrículas de crianças em creches e na educação infantil da capital acreana. A crítica vem após a divulgação de dados nacionais que colocam o Acre entre os piores índices de atendimento a crianças de 0 a 3 anos no país.

De acordo com a pesquisa Panorama do Acesso à Educação Infantil no Brasil, do movimento Todos pela Educação, apenas 17,9% das crianças nessa faixa etária no Acre estão matriculadas em creches — menos da metade da média nacional, que é de 41,2%. O Estado também lidera o ranking da dificuldade de acesso: 44,4% das crianças que precisariam do serviço não conseguem vaga.

Kamai resgatou o histórico de investimentos feitos na área durante a gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (2013–2018), período em que ele integrava a administração municipal. Segundo o vereador, a cidade saltou de 1.383 vagas em creches, em 2012, para 4.995 em 2018, graças a políticas de expansão e à construção de 14 novas unidades com apoio do governo federal, via programas como o Brasil Carinhoso.

“Em seis anos, criamos mais de cinco mil novas vagas na educação infantil. Mas, nos últimos cinco anos, a gestão atual não inaugurou nenhuma nova creche e sequer voltou ao número de matrículas que tínhamos em 2018. Hoje, temos menos crianças atendidas do que naquele período”, criticou.

Para o parlamentar, a queda no número de vagas não é fruto de limitações orçamentárias, mas de escolhas políticas equivocadas. “Quando a prioridade é construir viadutos com recursos próprios, mas não se constrói creche, isso mostra uma opção de governo. Com o valor de um viaduto, poderiam ter sido erguidas pelo menos quatro novas creches em Rio Branco”, apontou.

Além de garantir cuidado e educação nos primeiros anos de vida, as creches são, segundo Kamai, um suporte fundamental para as mães trabalhadoras. “Sem esse serviço, muitas mulheres não conseguem manter seus empregos ou estudar, o que aprofunda a desigualdade”, disse.

O vereador também lamentou que o prefeito Tião Bocalom não tenha aproveitado a recente visita do presidente Lula ao Acre — que anunciou mais de R$ 1 bilhão em investimentos, incluindo a construção de novas creches no estado — para apresentar demandas da capital. “Enquanto o presidente anunciava recursos históricos, o prefeito estava em Sena Madureira, fazendo campanha. Quem perde com isso é a população”, afirmou.

Kamai reforçou que está disposto a colaborar com o vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, mas frisou que sem um projeto estratégico e prioridade real da gestão, não será possível reverter o quadro, “Não podemos aceitar que Rio Branco figure entre as piores capitais do Brasil no atendimento à educação infantil. Isso é direito das crianças e precisa estar no centro da pauta da cidade”, concluiu.