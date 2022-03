Senador Petecão entrega máquinas pesadas para Cruzeiro do Sul ao lado do prefeito Zequinha

O senador Sérgio Petecão (PSD) fez a entrega oficial de maquinário à prefeitura de Cruzeiro de Sul, nesta quinta-feira, 3. O ato contou com a presença do prefeito Zequinha Lima (PP), do vice-prefeito Henrique Afonso (PSD), além de secretários municipais e vereadores.

O parlamentar agradeceu o empenho da equipe e enfatizou a importância das aquisições para o município. “Fico muito feliz com a agilidade da prefeitura para licitar e adquirir esses equipamentos, que lutamos para garantir os investimentos. Agora, temos maquinários prontos para atuarem nas necessidades locais”, disse Petecão.

Com o investimento de R$ 7,4 milhões, estão sendo adquiridas 2 motoniveladoras; 3 tratores de esteira; 1 pá-carregadeira; 3 escavadeiras hidráulicas; 5 tratores de pneus; 4 grades de discos; 2 caminhões toco e 3 caminhões trucados. Alguns ítens já foram comprados e estão no pátio da prefeitura para serem entregues. Outros aguardam processo de licitação.

Os veículos de grande porte fazem parte de uma gigantesca frota viabilizada pelo senador Sérgio Petecão para os 22 municípios acreanos, no valor de R$ 48,6 milhões. Os equipamentos atendem o projeto do parlamentar de estruturar todas as prefeituras do estado.

