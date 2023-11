Senador Petecão destaca que o pagamento de R$ 2.640 aos pescadores do Acre afetados pela seca trará alívio às famílias

Vereadores voltam atrás e aprovam pedido de empréstimo da prefeitura de Rio Branco no valor de R$ 37 milhões – Foto: Reprodução

Os vereadores de Rio Branco voltaram atrás e aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar de autoria da prefeitura, que autoriza a contratação de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 37 milhões. A votação ocorreu em sessão ordinária nessa quarta-feira (1).

Conforme a proposta, o recurso é para as obras de infraestrutura do programa municipal de casas populares, 1.001 dignidades.

Inicialmente, a prefeitura havia pedido a autorização para contratar empréstimo no valor de R$ 40 milhões para essa finalidade e mais R$ 300 milhões para destinar a programa de pavimentação das ruas, melhorias no sistema de água e esgoto da cidade e ampliação do programa de monitoramento e vigilância.

O projeto inicial foi enviado à Câmara da Rio Branco no último dia 19. Os vereadores pediram parecer jurídico e, mesmo com pedido do prefeito Tião Bocalom para a votação da matéria com urgência, os vereadores só apreciaram os pedidos em sessão na quinta-feira (26).

Na quarta-feira (25), o prefeito Tião Bocalom reuniu a imprensa e fez um apelo aos vereadores para a aprovação da matéria. Na quinta (26), os vereadores voltaram a debater sobre o assunto após a prefeitura protocolar novamente o pedido na Casa.

Com ânimos exaltados, vereadores da base relataram pressão por parte da prefeitura para que o projeto fosse aprovado e apontaram falhas nos documentos. Após discussões, os dois pedidos de empréstimos foram rejeitados por unanimidade, mesmo com a maioria dos parlamentares sendo da base do prefeito.

Nessa quarta-feira (1), um desses projetos voltou para a Câmara, já com a redução de R$ 3 milhões no valor. Ele foi aprovado nas comissões e passou para votação em plenário, desta vez, sendo aprovado por todos os vereadores presentes.

Segundo a proposta, os recursos que devem ser contratados por meio de operação de crédito junto à Caixa devem ser “obrigatoriamente aplicados na execução do empreendimento, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes.”

Na sessão, o pedido de crédito suplementar da prefeitura para a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) no valor de R$ 41 milhões e o crédito adicional que seria para a Secretaria de Saúde de R$ 39 milhões foram retirados de pauta.

Além do projeto que autoriza o empréstimo, os vereadores também aprovaram o projeto de lei que concede reajuste aos agentes de saúde de Rio Branco.