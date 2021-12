Senador Petecão anuncia recurso que será investido na Assistência Social de Rio Branco

Assessoria – O Prefeito César Andrade, decretou recesso do dia 20 de dezembro a 03 de janeiro de 2022, em virtude das atividades de natal e ano novo no município de Porto Walter.

Com isso, o atendimento ao público na Prefeitura e em órgãos diretos e indiretos da administração municipal estão suspensos.

Conforme destaca o decreto nº464/2021, as secretarias irão efetuar apenas serviços internos, e ficarão responsáveis para receber e enviar correspondências via e-mails e através das plataformas digitais em sites e endereços oficiais da Prefeitura.

Os serviços de limpeza pública serão mantidos nos turnos presenciais, conforme trecho do documento. A Secretaria de Saúde em comunicado oficial, tratou de informar sobre os serviços básicos e essenciais, que segundo o informativo apenas a UBS Beira Rio seguirá o cronograma normal de atendimento no final do ano, de segunda a sexta. E a UBS Portelinha, ficará funcionando apenas para os casos suspeitos de Covid-19 e síndromes respiratórias e gripais.

Essa semana, a Prefeitura em nota oficial tratou de cancelar as festas previstas para acontecer na passagem do ano de 2021, temendo a possibilidade de uma nova onda de contaminação pela COVID-19, e através do decreto Nº463/2021 regulamentou a proibição de atividades festivas privadas no âmbito do município.

