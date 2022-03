Senador Petecão anuncia pagamento de R$ 1,7 milhão de emenda parlamentar na saúde para municípios do Acre

Rocha como vice-governador foi a melhor coisa que aconteceu para o Acre no Governo de Cameli, Gladson não se desculpe por isso – Foto: Reprodução

Após fracassar como governador e ter seu governo com o maior número de operações policiais no Acre, inclusive sendo apontado como chefe da organização criminosa na qual desviou quase R$ 1 bilhão dos recursos da Saúde e Educação, Gladson Cameli resolveu pedir desculpas pelo vice que deu aos acreanos e que isso iria mudas, mas por que Gladson Cameli pede desculpas pelo vice que o Acre têm?

Todos são conhecedores que foi o vice-governador quem alertou Gladson dos indícios de corrupção que vinham acontecendo no seu governo e Gladson ao invés de tomar medidas para coibir essas práticas resolveu romper com o vice Major Rocha e fingir que nada estava acontecendo.

Foi o vice que desde o início lutou para que os cofres do Estado não fossem saqueados. Rocha sempre prezou pelo certo e mesmo na reta final do governo sendo vice-governador, não está sendo investigado pelas irregularidades já constatadas no governo, como é o caso de boa parte da turma de Gladson inclusive ele e a esposa.

Ao invés de se desculpar pelo certo, Gladson deveria pedir desculpas por não ter dado a devida importância para as denúncias que Rocha vinha fazendo, ou mesmo se desculpar por ser o maior beneficiado do esquema de corrupção conforme aponta o inquérito da Policia Federal, se desculpar pelas inúmeras professas que fez e não cumpriu e sobretudo se desculpar por fazer o acreano de besta.

Pode-se dizer que dos inúmeros escândalos de corrupção e tudo que vem sendo registrado no atual Poder Executivo do Estado, ter Major Rocha como vice-governador do Acre foi a melhor coisa que aconteceu neste governo. Rocha foi o único que não de contaminou com a corrupção e não foi por falta de oportunidade, mas sim por escolha própria.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: “Ele é mentiroso!” Gladson Cameli diz que se não fizer a ponte de Xapuri vai usar saia, são palavras jogadas ao vento. Quando o acreano acha que já viu de tudo no governo de Gladson Cameli, se surpreende mais uma vez ao se deparar com o governador do Estado fazendo promessas mesmo diante da sua fama de mentiroso, e pior, na mesma ocasião, Gladson teria afirmado que se não inaugurar a ponte sobre o rio Acre em Xapuri, ele irá vestir uma saia, essa seria sua punição por não inaugurar a referida ponte.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.