Senador Marcio Bittar ataca o STF, protege família Bolsonaro e ignora o rastro de corrupção no governo de Gladson Cameli

Marcio Bittar defende Trump e Bolsonaro enquanto o Acre afunda em corrupção e abandono – Foto: Library of Congress/ Unsplash

Mais uma vez, o senador bolsonarista Marcio Bittar surge nas redes sociais não para defender os interesses do povo acreano, mas para atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e defender os Estados Unidos e a família Bolsonaro.

Em seu Instagram, Bittar afirmou: “Os Estados Unidos retiraram os vistos de ministros do STF, da Procuradoria-Geral da República e da cúpula da Polícia Federal. Não é um gesto diplomático qualquer. É a maior potência do planeta dizendo: nós não compactuamos com ditaduras”. E foi além: “A história vai reconhecer os verdadeiros heróis: Eduardo Bolsonaro está se sacrificando pela nossa liberdade”.

A pergunta que não quer calar: liberdade de quem? Porque o povo do Acre, que elegeu Bittar, parece ter sido completamente esquecido pelo senador. Enquanto ele gasta seu tempo bajulando Donald Trump e defendendo Eduardo Bolsonaro, o Acre vive uma de suas piores crises em décadas.

E Bittar não está sozinho nesse abandono. Seu aliado político e “pupilo”, o governador Gladson Cameli, é investigado pela Polícia Federal por desvios milionários. Segundo as apurações, quase R$ 1 bilhão foram saqueados dos cofres públicos do estado — e até agora Cameli segue governando como se nada estivesse acontecendo, sem mostrar um pingo de vergonha ou arrependimento.

Pior: enquanto a população sofre com a falta de infraestrutura, saúde precária e desemprego, o governo do Acre gasta milhões com festas, shows e eventos que parecem ter mais objetivo de autopromoção do que de gerar qualquer benefício real ao povo. Um verdadeiro escárnio com o dinheiro público.

E o que faz Marcio Bittar? Em vez de cobrar responsabilidade e transparência de seu aliado, ele segue omisso. Recentemente, destinou uma emenda de R$ 5 milhões para uma entidade na Bahia, ignorando as urgências do próprio estado. Um gesto que escancara seu descompromisso com o Acre.

É evidente: Marcio Bittar prefere fazer política de palco e lacração nas redes sociais do que encarar a dura realidade vivida pelos acreanos. E Gladson Cameli segue no mesmo caminho, se mantendo no poder como se a gravidade das acusações contra ele fosse apenas detalhe.

Enquanto os dois jogam para a plateia, o Acre sangra, desamparado e traído por aqueles que deveriam protegê-lo.

Veja o vídeo: no Instagram de Márcio Bittar