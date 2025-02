Seminário debate agroextrativismo e bioeconomia para fortalecer cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia

(Assessoria) – Na tarde da última quinta-feira, dia 20, a deputada Dra. Michelle Melo esteve na Secretaria de Estado da Mulher (SEMULHER), em Rio Branco, para uma reunião com a vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza e com a presidente do Tribunal de contas do estado do Acre (TCE), Dulcinéia Araújo e a conselheira Naluh Gouveia. O encontro foi realizado a convite da secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, com o objetivo de alinhar estratégias e aprimorar a execução financeira de políticas públicas voltadas para as mulheres.

De acordo com a deputada, “é fundamental uma conscientização real do governo quanto ao cuidado com as mulheres. Não se trata apenas da maternidade, mas de toda essa realidade, das dificuldades para viabilizar, por exemplo, a implementação de ações concretas. Precisamos priorizar o que realmente importa e o que, de fato, faz diferença na vida das pessoas.”

A violência contra a mulher é uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos e um problema estrutural que afeta toda a sociedade. Ela se manifesta de diversas formas, incluindo agressões físicas, psicológicas, sexuais, econômicas e institucionais. Esse cenário reflete a desigualdade de gênero enraizada na cultura e nas instituições, perpetuando um ciclo de opressão e discriminação.

Por fim, a parlamentar cobrou do governo não apenas o compromisso público com a formulação de políticas, mas, principalmente, a eficácia da implementação dessas ações.