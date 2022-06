Segundo informações da Casa Rosada, Joelso Pontes pode ser exonerado por conta do conflito entre Mailza e Gladson

Em guerra interna, o Progressista vive uma disputa entre o grupo do governador Gladson Cameli e da senadora Mailza Gomes, em virtude desta situação, exonerações começaram a sair no Diário Oficial do Estado, o primeiro foi o secretário de estado de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Jhon Douglas que é indicado de Mailza.

De acordo com informações palacianas, Jhon não seria o único a ser exonerado, o próximo da lista seria o chefe de Departamento na Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov) e ex-vereador Joelson Pontes que também foi indicado pela senadora Mailza.

Consta ainda que o pedido de exoneração de Joelson está em cima da mesa do Governador Gladson, aguardando o funcionamento da caneta azul. Sem dúvidas, se Gladson realmente demitir Joelson Pontes, perderá e muito na região do Alta Acre, pois Joelson é um dos poucos no governo de Gladson que realmente trabalha.