Sede social do SINSPJAC da Regional do Juruá será um lugar agradável para os servidores do Judiciário, afirma o presidente Isaac

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre (Sinspjac), vem fechando 2021 como um dos anos mais produtivos e de resultados para os servidores do judiciário estadual. Além das constantes ações junto a presidência do TJ, para melhorar as condições de trabalho e salarial, o SINSPJAC vem investindo em melhoria e qualidade de vida dos sócios; através das sedes campestres.

O presidente Isaac Ronaltti, comemorou o andamento das obras entorno da nova sede social da Regional do Juruá, que estar em obras e tão logo deixará os servidores que atuam na comarca de Cruzeiro do Sul com uma ótima opção de lazer e entretenimento.

“Nossa sede em Cruzeiro do Sul será o ambiente de descanso e confraternização dos nossos sócios, localizada ao lado do Balneário Antártica e com um espaço bastante grande para a gente ir melhorando cada vez mais”, disse o presidente.

O mesmo ainda aproveitou para ressaltar outras obras e disse que a diretoria do SINSPJAC tem além das lutas travadas junto a presidência do TJAC, a missão de oferecer através das sedes campestres, uma melhor qualidade de vida aos associados.

“Temos muitas batalhas para destravar junto a presidência do Tribunal, por isso estamos dialogando bastante e exigindo aquilo que é nosso direito, creio que 2022 será de muitas conquistas e somente com a unidade da categoria iremos obter êxito. Nós estamos trabalhando para deixar nossas regionais todas com sede sociais estruturadas e prontas para receber os nossos sócios e seus familiares”, disse Isaac.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Com o intuito de ajudar na manutenção do espaço do Educandário Santa Margarida, que atende crianças de zero a 12 anos de idade, o deputado Leo de Brito está destinando R$ 350 mil, por meio de emenda, à instituição. A emenda será viabilizada por meio de convênio com o Tribunal de Justiça. “O Educandário Santa Margarida é uma instituição que representa a única esperança para crianças que precisam de acolhimento”.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe