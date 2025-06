Secretário de Agricultura de Tarauacá, posta vídeo sensualizando em gabinete oficial e causa polêmica nas Redes Sociais

As imagens, gravadas em seu gabinete, geraram questionamentos sobre o comportamento esperado de um gestor público – Foto: Reprodução/ Redes sociais.

(Portal Norte) – O secretário de Agricultura de Tarauacá, no Acre, Leandro Feitosa, gerou repercussão nas redes sociais após publicar um vídeo em que aparece fazendo gestos considerados sensuais.

As imagens, gravadas em seu gabinete, geraram questionamentos sobre o comportamento esperado de um gestor público. Depois da repercussão, Feitosa removeu o vídeo das redes.

Secretário de agricultura do Acre posta vídeo sensual nas redes

No vídeo, o secretário aparece vestido de branco, faz gestos como passar a língua nos lábios, mandar beijos, mostra um relógio no pulso e alterna entre estar sentado e em pé.

Pronunciamento

Após a divulgação do vídeo, o secretário Leandro Feitosa se pronunciou para esclarecer o caso. Em nota, ele explicou que a publicação foi feita fora do horário de trabalho, em seu perfil pessoal, e sem intenção de misturar sua vida privada com as funções do cargo público.

Feitosa reconheceu que o conteúdo pode ter causado desconforto em parte da população. Em seguida, reafirmou seu compromisso com a transparência e com a comunicação direta com os cidadãos.

Ele também afirmou que continuará aberto ao diálogo e focado nas necessidades do setor agrícola. “Agradeço a compreensão e o apoio da população. Estou sempre disponível para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões”, concluiu o secretário.

Leia a nota na íntegra:

“Nota à Imprensa

Em resposta à repercussão gerada pelo vídeo pessoal que publicou em suas redes sociais, o Secretário de Agricultura Leandro Feitosa se manifestou, esclarecendo que a postagem foi realizada ao final do expediente e em sua página pessoal, destacando que o conteúdo não tinha a intenção de misturar sua vida privada com suas obrigações públicas.

O secretário ressaltou a importância da transparência e da comunicação direta com a população, mas reconheceu que a natureza do vídeo pode ter causado desconforto entre os cidadãos. Ele se comprometeu a manter um diálogo aberto e respeitoso com a comunidade e a focar nas questões relevantes para o desenvolvimento agrícola da região.

Agradecemos a compreensão e o apoio da população, reiterando que o secretário está sempre disponível para esclarecer dúvidas e ouvir sugestões.

Leandro Feitosa

Secretário de Agricultura“

26/05/2025

Assista ao vídeo:

