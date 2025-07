Secretário da Receita Federal inspecionam as unidades aduaneiras os municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia

Em recente visita ao estado do Acre, Robynson Sakiyama Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, Fabiano Coelho, subsecretário de administração aduaneira e Altair de Fátima Capela Sampaio, superintendente da Receita Federal inspecionaram as unidades aduaneiras da Receita Federal nos municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia.

A comitiva foi acompanhada pelo delegado da Receita Federal em Rio Branco, auditor-fiscal Claudenir Franklin da Silveira, responsável pela gestão do órgão no estado, pelo delegado-adjunto Jerry George e pelo chefe da área de logística da Delegacia, o analista-tributário Glicério Pires. O delegado destacou a importância da visita, ressaltando que há 25 anos o estado não recebia a presença de um secretário da Receita Federal.

O Governo do Estado do Acre também participou da agenda institucional, representado por integrantes da Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac) e da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Tecnologia.

O principal objetivo da visita foi avaliar as condições operacionais e estruturais das unidades aduaneiras, com vistas a fortalecer a atuação da Receita Federal no combate aos crimes transfronteiriços e preparar o órgão para um eventual aumento no fluxo comercial internacional, impulsionado pela recente consolidação da Rota Bioceânica que conecta o Brasil ao Porto de Chancay, no Peru.

Além das unidades de fronteira, a comitiva visitou a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), localizada no município de Senador Guiomard. Embora a área seja alfandegada e sujeita ao controle da Receita Federal, ainda não há empresas operando sob esse regime especial. Atualmente, o espaço passa por obras de readequação de infraestrutura, com o objetivo de viabilizar o seu pleno funcionamento, condicionado ao interesse empresarial e à manutenção dos requisitos legais de alfandegamento. A ZPE é administrada pela AZPE – Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Estado do Acre.

Encerrando a agenda, o secretário Robynson Barreirinhas participou da 197ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), realizada no dia 4 de julho, representando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, presidente do conselho. Na ocasião, Barreirinhas destacou que a Receita Federal tem acompanhado de perto o crescimento do comércio nas regiões de fronteira e está atenta aos desafios impostos pelo desenvolvimento econômico sustentável.