“Se o prefeito sabe de corrupção e não denuncia, está prevaricando”, reage André Kamai após acusação de Bocalom contra vereadores
A fala do prefeito Tião Bocalom, que em entrevista afirmou “saber quem eram os vereadores que recebiam mensalinho [propina] das empresas de ônibus nas gestões passadas”, gerou indignação e revolta no plenário da Câmara Municipal de Rio Branco. A declaração, feita em rede de televisão, expôs sem provas toda uma legislatura a acusações de corrupção e, para o vereador André Kamai (PT), trata-se de uma atitude irresponsável e covarde.
“É muito grave. O prefeito disse que sabe quem eram os vereadores que recebiam propina. Ora, se ele realmente sabe, ele tem a obrigação de denunciar ao Ministério Público. Caso contrário, está prevaricando e se tornando cúmplice de um processo de corrupção”, destacou Kamai.
O parlamentar aproveitou a tribuna para prestar solidariedade a colegas atingidos pela fala do prefeito. “Convivi com vereadores como Raimundo Neném, Elzinha e Antônio Moraes. São pessoas honestas, nunca, em momento algum, trataram comigo qualquer questão de corrupção. Hoje, mesmo apoiando o prefeito, foram chamados por ele de mensaleiros. Isso é uma calúnia que não pode ficar sem resposta”, afirmou.
Para Kamai, o prefeito buscou criar uma cortina de fumaça para desviar o foco das denúncias sobre a relação “espúria” entre a Prefeitura e a empresa Ricco Transportes, beneficiada por um aumento milionário de subsídio sem qualquer contrapartida para melhorar o transporte coletivo. “Bocalom ficou desesperado porque questionaram seu cliente, a Ricco. Chegou ao ponto de mandar o secretário da Casa Civil à Câmara, algo inédito, apenas para defender o reajuste dessa empresa. Nunca veio aqui para discutir os problemas do povo, mas veio para proteger a Ricco”, criticou.
O vereador ainda ironizou o discurso moralista de Bocalom. “Quero saber como o prefeito, que se coloca como paladino da moralidade, conseguiu, com um salário de professor, virar fazendeiro e morar no Ipase, onde só o terreno custa mais de R$ 150 mil. Isso sim é um milagre. Talvez ele devesse ser palestrante em curso de educação financeira, porque conseguiu o que nenhum trabalhador honesto consegue”, ironizou.
Para Kamai, o episódio revela o perfil de um gestor que “opta sempre pela mentira” e que ataca adversários ou até aliados quando se vê acuado. “É lamentável que Rio Branco tenha um prefeito que, em vez de cuidar da cidade, prefere atacar vereadores com narrativas mentirosas e calúnias. Se há crime, que ele prove. Se não há, que peça desculpas públicas à Câmara e ao povo de Rio Branco”, finalizou.
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um escritório em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, com o objetivo de ampliar a promoção internacional do agronegócio e atrair investimentos estrangeiros para a região.
O anúncio foi feito pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, durante a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a Agência e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato). O evento contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do presidente da Famato, Vilmondes Tomain.
Segundo Viana, a instalação do escritório no Mato Grosso reforça a posição do Estado como um dos maiores exportadores do Brasil.
“Estamos firmando o compromisso de abrir um escritório da Apex no Estado que mais trabalha o agronegócio do Brasil. Até o final deste ano teremos uma unidade em Cuiabá, fazendo com que o Mato Grosso receba investimentos do mundo inteiro. A Apex atua tanto na atração de investimentos quanto na promoção dos produtos do agronegócio e de outros setores da economia do Estado no mercado internacional”, afirmou.
De janeiro a agosto de 2025, Mato Grosso exportou US$ 20,2 bilhões, o equivalente a 9,1% do total exportado pelo Brasil no período, segundo dados do ComexStat/MDIC. Os principais destinos foram China, Espanha, Turquia, Tailândia e Vietnã.
O acordo prevê a cessão de espaço físico para o funcionamento da ApexBrasil nas dependências da Famato, de onde serão desenvolvidas ações de promoção comercial, apoio à abertura de novos mercados e geração de oportunidades de negócios.
O ministro Carlos Fávaro destacou a relevância do novo escritório para o setor agropecuário:
“Para os mato-grossenses, a Apex, que tem sido um sucesso no nosso governo, estreita as relações do Brasil com o mundo e certamente fará isso de forma muito eficaz para a agropecuária e a agroindústria do Estado de Mato Grosso”.
Na mesma linha, o presidente da Famato, Vilmondes Tomain, ressaltou que a presença da Agência trará novas perspectivas para os produtores.
“Isso que vai acontecer no Mato Grosso é transformação. As ações da Apex vão abrir portas para o mercado dos nossos produtores rurais, tendo como carro forte a produção agrícola. Tenho certeza de que o que está sendo feito é um bem enorme para o Estado, fortalecendo a renda das famílias e internacionalizando ainda mais nossa economia”, disse.
A diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Repezza, reforçou que o escritório terá foco também nas pequenas e médias empresas.
“Vamos buscar não apenas diversificar mercados, mas também trazer mais renda para a população. A Apex está se interiorizando no Brasil e se aproximando cada vez mais dos produtores em todas as regiões”, concluiu.
Com a nova unidade, a ApexBrasil pretende consolidar a presença institucional no Mato Grosso, fortalecendo cadeias produtivas, promovendo a internacionalização do agronegócio e ampliando oportunidades de investimentos e exportações para milhares de produtores e empresas do Estado.
