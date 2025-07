“Se Mailza Assis não abrir os olhos, a rasteira pode vir ainda este ano – Bocalom e Bittar são recebidos com todas as pompas em Tarauacá”

A vice-governadora Mailza Assis precisa ligar o sinal de alerta. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, já iniciou uma verdadeira ofensiva política no interior do Acre, acompanhado de seu aliado de longa data, o senador bolsonarista Márcio Bittar. A movimentação dos dois já é vista como uma articulação para isolar Mailza dentro do grupo governista.

Em Tarauacá, Bocalom e Bittar foram recepcionados com festa pela ex-prefeita Maria Lucinéia, que quase estendeu um tapete vermelho para os dois. Nas redes sociais, Lucinéia publicou registros do encontro e exaltou a visita com entusiasmo:

“Hoje tive a honra de preparar um delicioso café da manhã com o carinho tarauacaense para acolher nosso querido prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Contamos com a agradabilíssima presença de nosso querido senador, Márcio Bittar, sua esposa Taís e comitiva. Momento de muita alegria e fortalecimento da base, o PL, pois às 19h será o ato de minha filiação, do meu esposo, ex-deputado Jesus Sérgio, e de amigos simpatizantes!”

A publicação escancarou que os acordos já estão sendo firmados. O movimento político de Bocalom ganha força após o governador Gladson Cameli declarar que “nada está definido” quanto à sucessão estadual, e ainda autorizar que o prefeito circule pelo estado.

Bocalom, que já demonstrava obediência a Gladson, parece ter entendido o recado. Enquanto Mailza se limita a aparições institucionais, Bocalom corre trecho, sela alianças e pavimenta seu caminho. Ao lado de Bittar, ele já ensaia um novo projeto de poder, deixando claro que Mailza pode ficar só na fumaça – e sem base.

Veja o vídeo: