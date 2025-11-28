“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz

Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução

Uma moradora de Sena Madureira viralizou em grupos de WhatsApp após divulgar um áudio em que faz um forte desabafo contra o prefeito Gerlen Diniz (PP). Indignada, ela afirma que a atual administração tem sido marcada por irresponsabilidade, falta de compromisso e obras inacabadas que, segundo ela, refletem o descaso com a população.

No áudio, a moradora não poupa críticas. “Eu sempre costumo dizer: é uma vergonha essa gestão. É irresponsável, não tem compromisso com ninguém, com o povo. O que vai fazer é mal feito, o comércio não termina”, relata, reforçando a insatisfação com o ritmo das obras e com a condução dos serviços públicos no município.

A mulher chega a sugerir que o prefeito deveria deixar o cargo. “Se essa imundice não quer trabalhar, entrega para o Elvis. Tenho certeza que Sena Madureira estaria muito mais bem administrada por ele do que por essa porcaria que está aí na cadeira da prefeitura”, disparou, citando o ex-prefeito e ex-aliado político de Gerlen Diniz.

O desabafo também menciona um possível arrependimento político. “A pior coisa que nós fizemos foi botar esse homem na prefeitura. Tenho certeza que até o Elvis se arrependeu depois que se juntou com essa porcaria”, afirma a moradora, destacando a frustração com promessas não cumpridas e com o desgaste crescente da atual gestão.

Até o momento, o prefeito Gerlen Diniz não se manifestou sobre as críticas que circulam nas redes sociais e nos grupos locais. O clima de insatisfação se soma a outras cobranças que vêm ganhando força entre moradores, que pedem mais transparência, agilidade e responsabilidade na condução da administração municipal.

Ouça o áudio: