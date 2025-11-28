Política
“Se essa imundice não quer trabalhar, entregue para o Elvis”, diz moradora de Sena revoltada com a administração de Gerlen Diniz
Moradora explode em críticas e pede saída de Gerlen Diniz da prefeitura de Sena Madureira – Foto: Reprodução
Uma moradora de Sena Madureira viralizou em grupos de WhatsApp após divulgar um áudio em que faz um forte desabafo contra o prefeito Gerlen Diniz (PP). Indignada, ela afirma que a atual administração tem sido marcada por irresponsabilidade, falta de compromisso e obras inacabadas que, segundo ela, refletem o descaso com a população.
No áudio, a moradora não poupa críticas. “Eu sempre costumo dizer: é uma vergonha essa gestão. É irresponsável, não tem compromisso com ninguém, com o povo. O que vai fazer é mal feito, o comércio não termina”, relata, reforçando a insatisfação com o ritmo das obras e com a condução dos serviços públicos no município.
A mulher chega a sugerir que o prefeito deveria deixar o cargo. “Se essa imundice não quer trabalhar, entrega para o Elvis. Tenho certeza que Sena Madureira estaria muito mais bem administrada por ele do que por essa porcaria que está aí na cadeira da prefeitura”, disparou, citando o ex-prefeito e ex-aliado político de Gerlen Diniz.
O desabafo também menciona um possível arrependimento político. “A pior coisa que nós fizemos foi botar esse homem na prefeitura. Tenho certeza que até o Elvis se arrependeu depois que se juntou com essa porcaria”, afirma a moradora, destacando a frustração com promessas não cumpridas e com o desgaste crescente da atual gestão.
Até o momento, o prefeito Gerlen Diniz não se manifestou sobre as críticas que circulam nas redes sociais e nos grupos locais. O clima de insatisfação se soma a outras cobranças que vêm ganhando força entre moradores, que pedem mais transparência, agilidade e responsabilidade na condução da administração municipal.
Ouça o áudio:
“Vai trabalhar, Bocalom”: Vovó do Zap acusa prefeito de abandonar Rio Branco em meio à falta de água, caos nos serviços públicos e gastos supérfluos
“Vai trabalhar e honra o que prometeu!”: Vovó do Zap confronta prefeito Bocalom em novo vídeo – Foto: Reprodução/ Whidy Melo
A influenciadora conhecida como “Vovó do Zap” voltou a publicar um vídeo nas redes sociais direcionado ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, cobrando explicações sobre os problemas enfrentados pela população da capital. Em tom de forte crítica, ela questiona a capacidade administrativa do gestor e afirma que a cidade vive uma situação de abandono.
No vídeo, a moradora diz que faltava apenas “alguém que realmente trabalhasse para cumprir as promessas feitas à população”, recordando que o próprio prefeito afirmara possuir recursos financeiros para garantir melhorias à cidade. “Se tem dinheiro, por que não administra? Está gastando com bobagens, com casinha de Papai Noel, enquanto a cidade sofre com a seca”, reclamou.
A “Vovó do Zap” também aponta para a falta de água em diversos bairros, citando regiões como Bosques, Esperança e outras áreas onde moradores relatam escassez constante. Ela afirma que o cenário já se aproxima de “calamidade pública”, mencionando ainda a ausência de medicamentos em unidades de saúde.
Outro alvo das críticas foi a aquisição dos ônibus da empresa Ricco. Segundo ela, os veículos “quebram todos os dias” e não atendem às necessidades da população. “Devolve os ônibus da Rico, Bocanón. Isso é lixo”, declarou, sugerindo que a compra teria sido um mau negócio para o município.
Ao final, a influenciadora cobra que o prefeito pare de viajar com comitivas e “puxas-sacos” e passe a cumprir as promessas de campanha. “Vai trabalhar, Bocanón. Administra o dinheiro do povo direito. Tem que trabalhar para honrar sua palavra”, concluiu.
A Prefeitura de Rio Branco ainda não se manifestou sobre as críticas feitas no vídeo.
