Política
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Política
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale
O deputado estadual Fagner Calegário está no centro de uma grave polêmica política no Acre após se tornar alvo de uma nota pública explosiva da Equilibrium Consultoria e Serviços, empresa que atua em diversos municípios do estado.
No documento, a empresa não economiza palavras para acusar o parlamentar de mentir, perseguir adversários, agir como chantagista e se beneficiar de empresas “laranjas” para obter vantagens políticas e financeiras.
Acusações diretas e sem rodeios
De acordo com a Equilibrium, as declarações feitas por Calegário contra contratos de serviços terceirizados na Prefeitura de Acrelândia seriam, na verdade, parte de uma estratégia de pressão para que prefeitos favoreçam empresas ligadas a ele.
A nota afirma que o próprio sindicato ligado ao parlamentar teria denunciado a prestadora anterior, criando um cenário conveniente para que ele tentasse emplacar sua própria indicação na vaga.
“Com que moral pode dizer o que deve ser feito por quaisquer prefeitos, buscando holofotes na mídia e se escondendo no parlamento, para utilizar a tribuna e fazer acusações covardes e levianas, sem cuidar de seus próprios crimes?”, diz um trecho do texto.
Segundo a empresa, o deputado não teria condições morais para criticar prefeitos enquanto, conforme a denúncia, responde a diversos processos cíveis e criminais. Entre eles, estaria uma ação no valor de R$ 1,85 milhão e investigações relacionadas aos artigos 184 (violação de direitos autorais) e 168 (apropriação indébita) do Código Penal.
Pressão política e suposta chantagem
A Equilibrium acusa Calegário de tentar usar o discurso moralizador como fachada para impor exigências a prefeitos.
O texto cita que o parlamentar teria pedido diretamente que o prefeito Olavinho, de Acrelândia, contratasse uma indicação sua e que justificaria a solicitação dizendo precisar de recursos para estruturar sua campanha eleitoral.
Além disso, a nota aponta que o deputado seria ligado a empresas terceirizadas que recebem recursos públicos e que agiria como “testa de ferro” ou “laranja” em contratos.
Segundo a empresa, ele teria como prática gravar conversas com interlocutores para posteriormente usá-las como ferramenta de chantagem.
Funcionários fantasmas e uso político de recursos
Um dos trechos mais polêmicos da denúncia é a acusação de que o deputado manteria cabos eleitorais contratados e pagos com dinheiro público, mas que não desempenhariam funções reais.
A Equilibrium provoca: Calegário deveria apresentar à sociedade a lista completa desses nomes e provar que não se tratam de funcionários fantasmas.
“Sua lamentável e apagada atividade parlamentar só busca garantir figuração de testa de ferro/laranja, a sua holding e derivados”, acusa a nota.
Empresa diz ser ficha-limpa
Em defesa própria, a Equilibrium destaca que nunca atrasou salários, não tem dívidas com funcionários ou fornecedores e não participa de esquemas ilícitos.
O texto afirma que a empresa sempre rejeitou convites para “acordos” nos gabinetes de Calegário e que sempre desconfiou de suas ações, que classifica como “perniciosas”.
A nota também reforça que a postura do deputado é conhecida entre prefeitos, secretários e outros parlamentares, que estariam cientes de sua forma de atuar politicamente.
Para a empresa, o parlamentar usa a imunidade legislativa como escudo para atacar adversários sem apresentar provas.
Desafio ao Judiciário
No fim, a Equilibrium desafia Calegário a levar o caso à Justiça, afirmando que está pronta para provar sua lisura e exigir que o deputado apresente provas concretas de suas acusações.
“Nós e um mundo de instituições executivas, secretários e prefeitos já lhe conhecemos desde muito.
Estamos acostumados com suas armações e repugnamos a perseguição que impinge a quem não segue sua cartilha. Apesar de ser deputado, fraco, mas é”, conclui.
Sem resposta do parlamentar
A reportagem entrou em contato com o gabinete do deputado Fagner Calegário para ouvir sua versão, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.
Política
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial
André Kamai e Clendes Villas Boas – Foto: Paulo Murilo
Durante sessão legislativa na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quarta-feira (13), o vereador André Kamai (PT) fez um pronunciamento defendendo o afastamento temporário do diretor da RBTrans, Clendes Villas Boas, acusado de assédio, até a conclusão de investigação administrativa.
Kamai ressaltou que seu posicionamento não tem relação com condenação prévia, mas com a necessidade de proteger o serviço público, garantir a tranquilidade da instituição e preservar o direito das supostas vítimas de denunciarem sem medo de retaliação.
“Na democracia, as pessoas precisam ter direito de defesa, direito ao contraditório e ao devido processo legal. Mas também é preciso assegurar que ninguém use o cargo para pressionar vítimas ou interferir na apuração”, afirmou.
O parlamentar destacou que denúncias contra a RBTrans não são recentes e que, segundo relatos recebidos por seu gabinete, há indícios de que condutas abusivas teriam se tornado prática recorrente. Durante o discurso, citou a preocupação com o histórico da gestão municipal em lidar com acusações desse tipo, lembrando que o prefeito Tião Bocalom chegou a defender publicamente um servidor condenado por assédio.
Para Kamai, o afastamento cautelar é uma medida de proteção à investigação e à integridade do órgão. “A instituição não depende de uma pessoa. Se for inocentado, que retorne. Mas, até lá, é preciso que não exerça poder sobre o processo e sobre as pessoas”, disse.
O vereador finalizou reiterando que a medida deve ser acompanhada da abertura imediata de processo administrativo, garantindo todos os direitos constitucionais ao acusado e preservando o ambiente de trabalho para que outros servidores não sofram intimidações.
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Dra. Michelle Melo destaca urgência no transporte aéreo sanitário durante sessão na ALEAC
Mais uma mulher rompe o silêncio e denuncia assédio moral na gestão Bocalom: “Prefeito não me ouviu, destruiu meus sonhos e minha vida”
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial
Pressionado por denúncias de assédio moral, vereadores de Rio Branco pedem afastamento de Clendes Vilas Boas do comando da RBTrans
POLÍTICA
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial
André Kamai e Clendes Villas Boas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão legislativa na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta...
Vereador Eber Machado escancara mais um vexame da gestão Tião Bocalom: dinheiro do povo jogado no lixo em obra recém-inaugurada
Vereador Eber Machado denuncia novo desperdício na gestão Bocalom. O vereador Eber Machado voltou a acionar o alerta (vídeo no...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Educação6 dias atrás
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
-
Educação6 dias atrás
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
-
Famosos7 dias atrás
Íthalo lança videoclipe do show “Vestígios Ao Vivo” e anuncia participação no Festival do Açaí 2025
-
Geral7 dias atrás
Santuário de São Peregrino inicia nesta quinta-feira 8º Cerco de Jericó com o tema “Dá-me tua graça”