Sandrinho faz festa para população de Thaumaturgo e ouve da população sobre a péssima administração do prefeito Valdelio Furtado

O empresário Sandrinho, esteve acompanhado do ex-prefeito Itamar de Sá, do gerente da Secretaria de Produção Atilon Pinheiro e outras lideranças locais, realizando um dia de festa para centenas de pessoas da comunidade Pintada, uma das mais esquecidas pela administração do prefeito Valdelio Furtado, de Marechal Thaumaturgo.

Sandrinho levou brindes para as crianças, realizou torneios de futebol e conversou com produtores rurais, que denunciaram a falta de apoio da administração atual. “O que viemos fazer hoje aqui foi confraternizar com essa população esquecida, mas ao chegar aqui ouvimos relatos triste, de gente que anseia por mudanças e não podemos ignorar isso,” disse Sandrinho.

O empresário vem sendo chamado para disputar a eleição de 2024 e recebeu convites de gente como Itamar de Sá, Randson Almeida, Leandro, Vagner Sales, Socorro Neri, Nicolau Júnior, Luiz Gonzaga e outras personalidades da política local. O evento foi um sucesso e a comunidade ficou bastante feliz com o dia inesquecível.