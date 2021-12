Salário dos servidores da prefeitura já está na conta, vai circular na economia mais de R$ 15 milhões

Está na conta de todos os servidores do município de Cruzeiro do Sul desde às zero horas desta quarta, 29. O pagamento do salário do mês de dezembro de 2021.

Com isso, o total de proventos dos servidores que passa a circular na economia local é de R$ 15.757,00 milhões.

“Graças a esse esforço da gestão foi possível durante este ano pagar todos os meses em dia, e em alguns casos até mesmo antecipando o pagamento”, disse o secretário de finanças Anísio Correia.

Para o prefeito Zequinha Lima é uma questão de valorização e responsabilidade.

“Para nós é prioridade valorizar o servidor público e uma questão de responsabilidade com os funcionários, suas famílias e com a economia da cidade de Cruzeiro do Sul, pois sabemos do impacto positivo da folha de pagamento do município no comércio e serviços da cidade”, disse.

O décimo terceiro dos servidores passou a ser pago desde o 17 de dezembro e já está circulando na economia local um total de R$8 milhões e 300 mil.

“Sabemos que pagar salários em dias não é mais do que a obrigação do gestor, mas para que aconteça existe um esforço e comprometimento de toda gestão por uma execução orçamentária rigorosamente responsável, levando em consideração os recursos de cada secretaria ou órgão municipal e a lei de responsabilidade fiscal, entre outras”.

“Para o próximo ano, reafirmamos esse compromisso de sempre tratar as contas públicas com responsabilidade para cumprir nossas obrigações para com os nossos servidores e para com o município de Cruzeiro do Sul. Desejamos a todos, um Feliz Ano Novo”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.

Prefeito Jailson Amorim dará início a programação mais esperada do município de Rodrigues Alves, do ano de 2021. A prefeitura desenvolveu uma programação toda especial para a chegada do 2022 com grande atrações. O evento acontecerá na praça Antônia Guilherme e será exigido a carteira de vacinação, somente quem tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 é que poderá participar.

