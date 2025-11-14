Política
Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década
UFAC promete eleições acirradas entre dois nomes da atual gestão – Foto: Reprodução
A corrida pela reitoria da Universidade Federal do Acre (UFAC) começa a ganhar ritmo e promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos. O que antes parecia estabilidade agora se transforma em uma disputa interna que movimenta os bastidores da instituição.
De um lado está o professor Josimar Batista, vice-reitor e ex-aliado da atual gestão, que rompeu com o grupo da reitora Guida Aquino após 13 anos de parceria para se lançar como candidato de oposição. Do outro, o professor Carlos Morais, atual pró-reitor de Extensão, conta com o apoio direto da reitora, mas enfrenta o desafio de ampliar sua base de apoio para além do núcleo tradicional da administração.
A peculiaridade do cenário é que não há uma oposição externa consolidada: ambos os concorrentes vêm do mesmo campo político e acadêmico. Josimar tenta se distanciar da gestão da qual fez parte, enquanto Carlos busca manter a imagem de continuidade, mas com autonomia.
Nos últimos dias, a ruptura entre Josimar e Guida tornou-se explícita, com trocas públicas de notas e declarações nas redes sociais, revelando o desgaste político e pessoal entre os antigos aliados.
Embora a reitora conduza uma gestão considerada regular e sem apontamentos de irregularidades, o peso da máquina administrativa pode ser determinante na definição do processo. O desafio de Josimar é ser opositor de si mesmo, já que o legado de Guida também é, em parte, o seu. Carlos, por sua vez, tenta conquistar visibilidade e dialogar com diferentes segmentos da comunidade universitária.
Com dois nomes experientes e uma base política fragmentada, a eleição promete testar os limites da unidade interna da UFAC e marcar uma nova etapa na disputa pelo rumo da instituição e sua relação com o cenário político local.
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA
O governo brasileiro abriu oficialmente, em Belém, o Pavilhão do Balanço Ético Global (BEG), espaço instalado na Zona Azul da COP30 para promover debates sobre soluções éticas diante da crise climática. A estrutura, inaugurada, simboliza a etapa final de um processo que envolveu diálogos internacionais voltados à construção de um pacto global baseado na colaboração entre governos, sociedade civil e lideranças comunitárias. Ao longo da conferência, o pavilhão irá sediar uma série de atividades com especialistas de diversas áreas.
Durante a cerimônia, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o BEG pretende deixar um legado permanente para as futuras conferências climáticas. Segundo ela, a perspectiva ética precisa estar no centro das decisões ambientais, em um momento em que o mundo debate metas e responsabilidades comuns para conter o aquecimento global. A ministra citou ainda a importância da cooperação entre países e setores para transformar desafios ambientais em ações conjuntas e efetivas.
A solenidade contou com a presença de representantes de organismos internacionais, lideranças políticas e autoridades de diferentes continentes, incluindo a primeira-dama Janja Lula da Silva e o presidente da COP30, André Corrêa do Lago. As falas convergiram para a defesa de um modelo de desenvolvimento capaz de unir justiça climática, responsabilidade social e compromisso com a vida humana, reforçando que a crise climática também é uma crise ética que atinge populações vulneráveis de forma desproporcional.
Inspirado no primeiro Balanço Global do Acordo de Paris, o BEG reúne recomendações apresentadas por lideranças políticas, religiosas e comunitárias em encontros realizados nos seis continentes. O objetivo é orientar governos sobre caminhos viáveis para acelerar a transição energética, combater o desmatamento e implementar políticas de adaptação climática. Com esse esforço coletivo, o Brasil e parceiros internacionais esperam fortalecer o pacto climático global e ampliar a mobilização rumo à COP30.
Vereador Joabe Lira condena agressão a gari e volta a defender descarte seguro de vidro e material perfurocortante
Estudantes denunciam revista abusiva com detector de metal na Universidade Amazônia de Pando, em Cobija
Projeto do Jovem Aprendiz Municipal é aprovado na Câmara e aguarda sanção do prefeito César Andrade
Prefeitura de Brasiléia realiza atendimento noturno na UBS José Maria em ação do Novembro Azul
Comissão do Senado aprova relatório do senador Alan Rick que garante abono natalino anual aos soldados da borracha
