Ruptura entre ex-aliados após 13 anos transforma eleição da UFAC em uma das disputas mais acirradas da última década

A corrida pela reitoria da Universidade Federal do Acre (UFAC) começa a ganhar ritmo e promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos. O que antes parecia estabilidade agora se transforma em uma disputa interna que movimenta os bastidores da instituição.

De um lado está o professor Josimar Batista, vice-reitor e ex-aliado da atual gestão, que rompeu com o grupo da reitora Guida Aquino após 13 anos de parceria para se lançar como candidato de oposição. Do outro, o professor Carlos Morais, atual pró-reitor de Extensão, conta com o apoio direto da reitora, mas enfrenta o desafio de ampliar sua base de apoio para além do núcleo tradicional da administração.

A peculiaridade do cenário é que não há uma oposição externa consolidada: ambos os concorrentes vêm do mesmo campo político e acadêmico. Josimar tenta se distanciar da gestão da qual fez parte, enquanto Carlos busca manter a imagem de continuidade, mas com autonomia.

Nos últimos dias, a ruptura entre Josimar e Guida tornou-se explícita, com trocas públicas de notas e declarações nas redes sociais, revelando o desgaste político e pessoal entre os antigos aliados.

Embora a reitora conduza uma gestão considerada regular e sem apontamentos de irregularidades, o peso da máquina administrativa pode ser determinante na definição do processo. O desafio de Josimar é ser opositor de si mesmo, já que o legado de Guida também é, em parte, o seu. Carlos, por sua vez, tenta conquistar visibilidade e dialogar com diferentes segmentos da comunidade universitária.

Com dois nomes experientes e uma base política fragmentada, a eleição promete testar os limites da unidade interna da UFAC e marcar uma nova etapa na disputa pelo rumo da instituição e sua relação com o cenário político local.