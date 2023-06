Revoltados com Bocalom, expositores denunciam descaso com o Mercado Elias Mansour, “uma vergonha! Está abandonado há mais de 1 ano”

Revoltados com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e com a direção do Mercado Municipal Elias Mansour, expositores que trabalham no local procuraram a redação do 3 de Julho Notícias para denunciar tamanho descaso com o local que está oferecendo riscos a saúde daqueles trabalhadores.

Um vídeo foi enviado ao 3 de Julho, onde um expositor aparece indignado com a falta de responsabilidade e abandono por parte da atual gestão, ele mostra uma porta de ferro toda enferrujada e sem garantir a segurança necessária para o box, na oportunidade o mesmo fala que a prefeitura têm conhecimento da situação mas até o momento não fez nada.

Vale lembrar que logo que assumiu, Bocalom esteve em Brasília em busca de recursos para a construção do Mercado Elias Mansour, a então deputada federal Mara Rocha, com o intuito de melhorar a vida dos feirantes e produtores rurais, se comprometeu em destinar o recursos através do modelo de Transferência Especial, que possibilita o pagamento, por parte do Ministério da Economia, diretamente para a conta da prefeitura, o que permite uma economia na tramitação do processo de empenho e convênio.

Quando o recurso já estava liberado nas contas da prefeitura, o gestou mudou a história, disse que não iria mais fazer o mercado municipal e que iria usar o recurso para construir um edifício garagem, pois para o Boca, um edifício garagem seria mais importante para a vida dos riobranquenses do que a construção do referido Mercado. Mas após um ano e sete meses nem um e nem outro foram construídos, o recurso simplesmente virou fumaça.

Diante deste dilema, os expositores estão tendo que conviver com o abandono, mesmo sabendo que Bocalom recebeu recursos para melhorar as condições de trabalho daqueles que ali estão diariamente.

Veja o vídeo: