Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática
Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA
A retirada da tarifa de 40% sobre produtos brasileiros anunciada pelo governo do presidente Donald Trump foi recebida com entusiasmo por Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, que acompanhou diretamente as negociações e os impactos da taxação sobre cadeias produtivas estratégicas da Amazônia e, em especial, do Acre. A medida devolve competitividade a setores como café, carne bovina, castanha da Amazônia, cacau e açaí, que vinham acumulando prejuízos e retração de contratos no mercado norte-americano.
Segundo Jorge, sua atuação foi decisiva para criar as condições políticas e técnicas que permitiram ao governo brasileiro avançar nas tratativas. Ele articulou reuniões com empresários, setores produtivos e lideranças internacionais, abrindo o espaço diplomático necessário para sustentar a pressão pela retirada das tarifas. “Eu estou onde estou porque luto pelo Acre, porque brigo para que o nosso estado tenha as melhores oportunidades. Quando alguma decisão prejudica quem produz aqui, eu vou atrás para mudar. E conseguimos. Agora nossos produtores voltam a competir de igual para igual”, afirmou.
Recorde histórico em 2025 e expansão em 2026
Mesmo sob o tarifaço, o Acre deve encerrar 2025 com o maior volume de exportações de sua história, aproximando-se de R$ 500 milhões negociados internacionalmente. Com a reversão das tarifas, a expectativa é que 2026 represente um ciclo de expansão ainda mais acelerado, impulsionado pelo avanço da bioeconomia e pela crescente demanda global por produtos amazônicos.
O café robusta amazônico, um dos mais afetados pela sobretaxa e atualmente em ascensão no mercado internacional, deve ser o primeiro a sentir os impactos positivos da medida, retomando competitividade no maior mercado consumidor do mundo. A cadeia da carne bovina tende a normalizar exportações e reativar embarques, enquanto produtos da sociobiodiversidade, como açaí e castanha, recuperam margens e voltam a disputar espaço com custos compatíveis.
O resultado, afirma Jorge, extrapola números comerciais e alcança a vida cotidiana da população: geração de renda, ampliação de contratos, empregos no campo e na cidade e maior circulação econômica dentro do estado.
Lula e reposicionamento do Brasil no comércio internacional
Jorge Viana também destacou que o desfecho das negociações e o crescimento das exportações brasileiras se devem ao empenho direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o início do mandato, Lula recolocou o Brasil na agenda global do comércio, incluindo a realização de 19 encontros empresariais internacionais promovidos pela ApexBrasil a pedido do próprio presidente.
A resolução do contencioso com os Estados Unidos, que ameaçava elevar tarifas a 50% e afetava diretamente o agronegócio amazônico, foi, segundo Viana, fruto dessa retomada diplomática e comercial.
Acre precisa atualizar seu plano estratégico de exportações
Apesar do cenário favorável, Jorge lamentou que o Acre ainda não possua um plano econômico atualizado para orientar e incentivar exportações. “Tudo o que se tem hoje ainda é resultado de governos anteriores”, declarou. Ele reiterou que está à disposição das autoridades estaduais para colaborar na construção de uma nova estratégia para o setor.
O presidente da Apex relembrou que, durante sua gestão no governo do Acre, o estado registrou seu maior crescimento exportador, criou a Agência de Negócios do Acre, implantou distritos industriais em todos os municípios e construiu infraestrutura fundamental para o comércio exterior, como a Estrada do Pacífico.
TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos
Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco.
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) realizou uma fiscalização simultânea nas três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Rio Branco: Segundo Distrito, Baixada e Cidade do Povo. A ação mobilizou três equipes de auditores do Controle Externo.
Coordenada pela 3ª Coordenadoria Especializada de Controle Externo (Coecex), a inspeção teve como foco avaliar as condições físicas das unidades, a oferta e o funcionamento dos serviços, o abastecimento de medicamentos e a qualidade do atendimento prestado à população.
Segundo o TCE-AC, a iniciativa busca verificar se os recursos públicos aplicados na saúde estão sendo utilizados de forma eficiente, além de identificar possíveis fragilidades na rede de urgência e emergência do município. Os dados coletados devem subsidiar recomendações e medidas para aprimorar os serviços oferecidos à comunidade.
A ação faz parte do trabalho contínuo de fiscalização do Tribunal, que acompanha a execução das políticas públicas e o desempenho dos órgãos responsáveis pela assistência em saúde no Acre.
