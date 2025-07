Reforma da Previdência do prefeito Bocalom ameaça aposentadorias sem diálogo com servidores, alerta vereado André Kamai

O vereador Elias Daier, protocolou nesta terça-feira, um ofício junto à Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Acre, informando sobre o descumprimento do prazo legal para a entrega do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo prefeito de Bujari (Padeiro), à Câmara Municipal de Vereadores.

Segundo o vereador Elias Daier, o prefeito não cumpriu com a obrigação de encaminhar o projeto de LDO dentro do prazo estabelecido por lei, o que pode acarretar prejuízos para a gestão financeira do município.

A entrega do projeto de LDO é uma responsabilidade do Executivo municipal, e sua ausência pode comprometer a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Doutora Dulcinéa Benício, informou a Elias que irá analisar a denúncia e tomará as medidas cabíveis.

A iniciativa do vereador Elias demonstra o compromisso com a transparência e a fiscalização da gestão pública, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e responsável.

