Recebido por vereadores e prefeito em Manoel Urbano, deputado Nicolau Júnior abre as portas da ALEAC para estreitar parcerias

Na primeira agenda oficial de visita a municípios do interior do estado, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Jr. foi recebido, nesta quinta feira,13, pelo prefeito de Raimundo Toscano (PP), e pelos vereadores de Manoel Urbano.

A primeira visita foi ao chefe do executivo municipal que estava acompanhado pelos secretários Fransuar Sardes( Saúde), Maria Antônia (Educação) e Carlos Antônio( Administração). O prefeito fez questão de reunir parte da equipe para agradecer a visita e pontuar algumas reivindicações ao presidente do parlamento estadual.

Toscano pediu para o deputado intermediar junto ao governo do estado, apoio para as festividades do aniversário da cidade, comemorado em maio e para o tradicional Festival de Praia.

“Eu lhe agradeço por essa sua disponibilidade de vir aqui se colocar a disposição. Nosso município é pobre e precisa do apoio do governo e da ALEAC. O senhor faz um trabalho de destaque na Casa do Povo. Fico muito feliz em recebê-lo”, disse Toscano.

Nicolau ouviu atentamente as demandas e agradeceu a acolhida se comprometendo a encaminhar ao governo as pautas da gestão murbanense.

“Eu vim aqui para dizer a vocês que nosso mandato está a disposição. Vou percorrer todos os municípios e fiz questão de vir primeiro aqui, justamente porque Manoel Urbano muitas vezes é esquecido. Vim ouvir vocês e levar essas questões para os setores do governo resolverem, porque só quem está aqui a sabe as necessidades da população “, disse Nicolau.

Apoio as Câmaras Municipais

Recebido pelo presidente Clayton Nogueira(PP), Nicolau se reuniu também com os vereadores e apresentou o CEALC, Centro de Apoio às Câmaras Municipais. O CEALC é um gabinete estruturado com assessoria técnica, jurídica, computadores, impressoras e internet, a disposição dos vereadores. O espaço já está funcionando na sede da ALEAC para ofertar um suporte gratuito aos parlamentares das vinte e uma Câmaras Municipais do interior do estado.

Visita a unidade de saúde

Convidado pelos vereadores, Nicolau Jr visitou a unidade de saúde para constatar a situação em que se encontra a estrutura física. Segundo a vereadora Marta do Sindicato (PSD), o aparelho de raio X, ainda encaixotado, está a três anos aguardando instalação. Nicolau disse que vai entrar em contato o secretário de saúde para solicitar que o equipamento entre em funcionamento o mais breve possível.