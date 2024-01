Recebendo 10 mil por mês sem fazer nada por Acrelândia, vice-prefeito, Eraides Graia, chama vereador Cleuson de Oliveira de “bosta”

A falta de humildade do vice-prefeito do município de Acrelândia, Eraides Graia, faz com que ele não consiga enxergar os danos causados por uma administração ruim na qual ele faz parte e muito menos admitir que a gestão foi incompetente para manter Acrelândia nos trilhos.

Diante da inércia da prefeitura e a má administração, o vereador Cleuson de Oliveira que demonstra ser bastante atuante ao exercer o cargo de vereador, decidiu reivindicar melhorias para uma cratera que se formou em uma das ruas do município, o vice-prefeito Graia não gostou e partiu para a grosseria, onde ofendeu a honra do parlamentar proferindo palavras de baixo calão.

Pelo tom do vice-prefeito, é possível notar que ele está incomodado com a atuação do vereador Cleuson sem levar em consideração que isso só acontece porque nem ele e nem o prefeito trabalham pelo município como deveriam, estão inertes e com isso quer que esta situação passe despercebida diante da população, mas o vereador Cleuson não fica calado e mostrar a má gestão que se instalou em Acrelândia.

Sem ter argumentos para debater com o vereador, o vice-prefeito decidiu partir para a baixaria já que não tem trabalho para mostrar.

Ouça o Áudio:

Veja o vídeo: