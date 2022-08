Raimundo da Cacilda foi demitido pelo WhatsApp; internauta reage: “ou você é babão, ou você é inimigo; Fernanda só tem cara de santinha”

Um áudio que circula nos grupos de WhatsApp, na região de fronteira, especificamente para as bandas do município de Brasileia, mostra a insatisfação de moradores que estão incomodados com a “ditadura disfarçada”, termo usado por um internauta para se referir ao que vem acontecendo na gestão da prefeita Fernanda Hassem.

No áudio, o morador se solidariza com um colega que segundo ele foi demitido pelo WhatsApp e o motivo seria perseguição polícia praticado pela gestão de Fernanda Hassem. Consta no áudio que Raimundo foi demitido pelo WhatsApp pelo fato de sua esposa estar apoiando a candidata Arlete Amaral para deputada estadual, inclusive está trabalhando no comitê de Arlete.

De acordo com o áudio, em Brasileia só á duas opções: ou você é babão, ou você é inimigo, o mesmo completa ainda questionando o caráter da gestora: “essa cara de santinha que a Fernanda tenta passar, aos poucos está sendo jogada para todo mundo conhecer quem realmente é a Fernanda, né! Que de santa não tem nada, mas o que me deixa triste é a questão do Centro do idoso, por que? Porque sempre estava lá com o Raimundo como profissional que é, fazendo animação lá dos nossos velhinhos, né?! Aí eu lhe pergunto. Quem é que vai ficar agora, animando os velhinhos? O Fernanda Jacaré?! A Cirlone?! Ou a Jeane, que morta ali mais perto?! Fiquei sabendo que ela só sabe cantar uma música: ♫ Tem Federal essa noite ♫”, disse internauta no áudio.

Diante do áudio, a equipe do portal 3 de Julho entrou em contato com a esposa de Francisco (citado no áudio) e a mesma nos informou que a situação já foi resolvida. Francisco não pode ser demitido porque seu contrato é por meio de uma licitação.

Ouça o áudio: