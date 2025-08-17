Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó

Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson Ferreira (Republicano) prefere investir em festas e espetáculos de alto custo. O exemplo mais recente é o concurso “Garota Açaí”, com premiação de R$ 32 mil, além de contratações de shows nacionais que consomem recursos que poderiam ser destinados a áreas essenciais.

O município, com cerca de 37 mil habitantes, segue com bairros inteiros sem pavimentação, ruas intransitáveis e atendimento de saúde deficiente. A gestão municipal não demonstra preocupação em resolver as demandas históricas da população, mas sim em manter os holofotes voltados para eventos que rendem visibilidade, mas nenhuma melhoria real no cotidiano do povo feijoense.

Infraestrutura relegada ao esquecimento

As poucas obras que chegaram à cidade não foram resultado da atuação da prefeitura, mas sim de verbas do governo estadual. A construção do ramal que liga Feijó a Envira (AM) e algumas ações de tapa-buraco em ruas da cidade só ocorreram graças ao Deracre, e não à gestão municipal. Enquanto isso, os servidores seguem desvalorizados e a população continua sem acesso a serviços públicos de qualidade.

Pão e circo: a marca da gestão

A atual administração transformou o “pão e circo” em política oficial. Festas e concursos podem ser válidos como entretenimento, mas tornam-se um escárnio quando organizados em uma cidade onde faltam ruas pavimentadas, postos de saúde minimamente estruturados e políticas sociais efetivas. O brilho dos palcos dura um fim de semana, mas a poeira e o descaso permanecem no dia a dia.

A realidade por trás dos holofotes

Após o último show realizado neste domingo (17), Feijó volta à rotina de abandono: buracos, lama, esgoto a céu aberto, saúde em colapso e servidores desmotivados. A periferia segue clamando por investimentos que realmente melhorem a qualidade de vida, enquanto a prefeitura se orgulha de manchetes sobre festas. Até mesmo os meios de comunicação que cobriram os eventos limitaram-se a falar da Feira do Açaí e das praias do Rio Envira, sem espaço para mostrar as reais necessidades do município — invisíveis porque simplesmente não são prioridade para o prefeito.

A gestão Railson Ferreira demonstra, em menos de 10 meses, que prefere o espetáculo à responsabilidade. Feijó não precisa de shows caros para mascarar a realidade. Precisa de políticas sérias que garantam dignidade ao seu povo.