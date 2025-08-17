Política
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson Ferreira (Republicano) prefere investir em festas e espetáculos de alto custo. O exemplo mais recente é o concurso “Garota Açaí”, com premiação de R$ 32 mil, além de contratações de shows nacionais que consomem recursos que poderiam ser destinados a áreas essenciais.
O município, com cerca de 37 mil habitantes, segue com bairros inteiros sem pavimentação, ruas intransitáveis e atendimento de saúde deficiente. A gestão municipal não demonstra preocupação em resolver as demandas históricas da população, mas sim em manter os holofotes voltados para eventos que rendem visibilidade, mas nenhuma melhoria real no cotidiano do povo feijoense.
Infraestrutura relegada ao esquecimento
As poucas obras que chegaram à cidade não foram resultado da atuação da prefeitura, mas sim de verbas do governo estadual. A construção do ramal que liga Feijó a Envira (AM) e algumas ações de tapa-buraco em ruas da cidade só ocorreram graças ao Deracre, e não à gestão municipal. Enquanto isso, os servidores seguem desvalorizados e a população continua sem acesso a serviços públicos de qualidade.
Pão e circo: a marca da gestão
A atual administração transformou o “pão e circo” em política oficial. Festas e concursos podem ser válidos como entretenimento, mas tornam-se um escárnio quando organizados em uma cidade onde faltam ruas pavimentadas, postos de saúde minimamente estruturados e políticas sociais efetivas. O brilho dos palcos dura um fim de semana, mas a poeira e o descaso permanecem no dia a dia.
A realidade por trás dos holofotes
Após o último show realizado neste domingo (17), Feijó volta à rotina de abandono: buracos, lama, esgoto a céu aberto, saúde em colapso e servidores desmotivados. A periferia segue clamando por investimentos que realmente melhorem a qualidade de vida, enquanto a prefeitura se orgulha de manchetes sobre festas. Até mesmo os meios de comunicação que cobriram os eventos limitaram-se a falar da Feira do Açaí e das praias do Rio Envira, sem espaço para mostrar as reais necessidades do município — invisíveis porque simplesmente não são prioridade para o prefeito.
A gestão Railson Ferreira demonstra, em menos de 10 meses, que prefere o espetáculo à responsabilidade. Feijó não precisa de shows caros para mascarar a realidade. Precisa de políticas sérias que garantam dignidade ao seu povo.
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução
O prefeito de Feijó, Railson Ferreira da Silva, conhecido como Delegado Railson, chama atenção pelo alto valor gasto com diárias em apenas oito meses de administração. Segundo documentos oficiais (Veja abaixo), o gestor já recebeu R$ 11.889,90 dos cofres públicos do município, referentes a concessões para viagens e deslocamentos.
Os registros apontam que, em alguns casos, as diárias ultrapassaram a marca de R$ 2 mil, valor considerado elevado diante da realidade financeira do município e das necessidades da população. O montante, segundo justificativas, seria destinado a viagens para reuniões com parlamentares, em busca de emendas destinadas a Feijó.
Uso do dinheiro público em xeque
A prática de pagamento de diárias é comum no serviço público, mas causa estranhamento pela frequência e pelo volume em tão curto espaço de tempo. O questionamento que fica é: será que o prefeito está gostando demais das viagens oficiais e dos benefícios do cargo?
Enquanto o gestor se desloca constantemente, moradores do município convivem com problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de investimentos básicos. Para muitos, a gestão que deveria trazer soluções pode acabar se tornando um verdadeiro caos administrativo.
Mais um capítulo de desperdício?
O início da administração de Railson deixa no ar a dúvida sobre prioridades. Em vez de focar em melhorias concretas para o povo de Feijó, o que se observa é um gasto significativo com diárias, sinal de que a velha prática de usar o dinheiro público em benefício próprio continua firme na política local.
A sociedade feijoense merece transparência e respeito. Resta saber se os próximos anos de mandato trarão mudanças reais para a cidade ou se as diárias continuarão sendo a marca registrada da gestão de Delegado Railson.
