Querendo “mamar” em mais de R$ 58 milhões, primo de Gladson Cameli trava licitação e ameaça recuperação de ramais no Juruá

Naluh Gouveia desabafa após votação no Tribunal de Contas.

O pleno do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) decidiu, na manhã desta quinta-feira, 31, pelo arquivamento da Medida Cautelar expedida pela conselheira-relatora Naluh Gouveia no dia 25 de julho. A medida determinava a suspensão imediata de novos repasses financeiros da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) a uma entidade privada vinculada à realização da Expoacre Rio Branco 2025.

A cautelar foi fundamentada em indícios consistentes de irregularidades na aplicação dos recursos públicos, incluindo um pagamento de R$ 1,5 milhão feito mesmo após recomendação expressa do TCE-AC para que novas transferências somente ocorressem mediante comprovação de legalidade, transparência e interesse público.

Votaram contra a ratificação da medida os conselheiros Antônio Jorge Malheiro, Ronald Polanco Ribeiro, Ribamar Trindade e a conselheira substituta Maria de Jesus.

Naluh Gouveia

“Eu sinto cada vez mais fortalecida, porque sei que estou fazendo o meu trabalho. Quando vim para o Tribunal de Contas foi para verificar a aplicação e a finalidade pública do dinheiro público”, declarou.

Naluh destacou a gravidade de problemas enfrentados pela população do Acre, como a falta de água, a ameaça do sarampo e as condições precárias enfrentadas por agricultores e comunidades rurais.

“Estamos com sarampo à nossa porta, com uma calamidade na questão da água. Pessoas atravessam rios a pé e de bicicleta. Não temos açudes, e o dinheiro da agricultura é usado para arquibancadas. Além disso, uma Expoacre feita com dinheiro público coloca os ricos nos camarotes e os pobres amontoados embaixo. É um absurdo”, criticou.

Ela também questionou a falta de atuação de outros conselheiros e órgãos de fiscalização:

“Se o Tribunal de Justiça não faz a parte dele, se outros conselheiros não pedem abertura de processos para verificar irregularidades, quem tem que ter vergonha são eles, não eu. Estou de cabeça erguida e fortalecida com o que fiz ao pedir a fiscalização da aplicação do dinheiro público.”

Sobre os próximos passos, Naluh reforçou que continuará o trabalho de fiscalização e chamou a atenção para as condições precárias na saúde pública:

“É preciso olhar para o pronto-socorro. As pessoas tomam água usando frasco de soro cortado como copo. Na maternidade, há quartos do tamanho do banheiro do Tribunal de Contas, com cinco mulheres operadas no mesmo espaço. É isso que quero mostrar para a população. Se eu estiver errada, que me digam, mas tenho certeza de que não estou.”