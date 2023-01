“Quem são e onde estão” os vereadores de Cruzeiro do Sul? Não se vê um vereador fazer oposição ao prefeito Zequinha, eles estão caladinhos

Prefeito de Capixaba Manoel Maia – Foto: Assessoria / PMC

É impressionante como a gestão do prefeito Manoel Maia (UB), patina e não consegue dar respostas satisfatória aos moradores do município. Distante 81 km da capital Rio Branco, Capixaba faz fronteira com a Bolívia e tem sua economia mais preponderante na agricultura e possui uma grande extensão de ramais.

O período invernoso mal chegou e os problemas começaram atormentar produtores rurais, que não conseguem escoar a produção de frutas, verduras e leite. Os ramais estão na maioria intrafegáveis e os veículos mesmo traçados tem dificuldades de sair da lama.

Um dos ramais onde tem um das maiores importância na produção, o Alcoolbrás está quase com acesso interrompido por conta da Ponte de acesso, que se não receber intervenção logo pode desabar de vez.

Moradores cobram uma ação urgente da prefeitura e denunciam abandono por parte da gestão Manoel Maia. O vídeo postado nas redes sociais de um morador da região, expõe detalhes do descaso e pelo visto não é de agora.

Nós tentamos contato com assessoria do prefeito, mas até o fechamento da pauta não obtivemos sucesso.

Veja o Vídeo: