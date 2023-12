Quem é Mailza Assis? Que pode virar governadora, caso a ministra Nancy Andrighi aceite o pedido da PGR de afastar Gladson Cameli

Imagem Areia do Município de Bujari/AC – Foto: Secom / Bujari

O sinal 5G chegará para nortistas de 19 cidades, a partir do dia 4 de dezembro deste ano a região poderá instalar a infraestrutura para receber o sinal da quinta geração de redes móveis. A decisão parte do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (GAISPI), que se reuniu nesta quarta-feira (29/11) e já contemplou, em todo país, aproximadamente 172 milhões de brasileiros. No total, 3.079 municípios efetuaram a limpeza da faixa de 3,5 GHz e estão aptos a implantar a infraestrutura da quinta geração de redes móveis.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ressaltou que a Pasta está empenhada em disponibilizar o quanto antes o serviço com qualidade para toda a sociedade. “Além de cumprir os prazos estabelecidos no edital do leilão 5G, o MCom tem cobrado as operadoras para anteciparem os prazos e aperfeiçoarem a qualidade da cobertura em regiões que contam com problemas ou ainda seguem sem sinal”, afirmou.

Agora, por meio da decisão do GAISPI, as operadoras poderão solicitar a implantação do serviço nas localidades da região norte que foram contempladas. O estado do Pará teve a maior quantidade de liberações, com sete municípios, seguido do Amazonas com seis municípios beneficiados, já Rondônia foram quatro cidades e, por fim, o estado do Acre com dois municípios.

Entre os municípios beneficiados estão os moradores paraenses de Bragança, com mais 123 mil habitantes, Tucurú com 91.306 moradores e Tailândia com 72.493 pessoas contempladas. Também estão aptos para receber o serviço os moradores das cidades amazonenses de Anori, com população total de 17.194 e Codajás, com mais de 23 mil moradores.

Na região norte também estão aptas a receber a faixa de frequência 3.5 GHZ, os rondonienses de Chupinguaia, com 9.324 moradores, Colorado do Oeste, com 15.663 Monte Negro tendo mais 11.500 habitantes e a cidade de Presidente Médici, com 19.327. Já no Acre os beneficiados foram os moradores das cidades de Bujari e Porto Acre, totalizando 29.610 pessoas que terão acesso à internet com muito mais velocidade.

As autorizações ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku. O edital do Leilão do 5G também garantiu investimento das operadoras vencedoras para distribuição de kits para recepção aos cadastrados no CadÚnico – lista de beneficiários dos programas sociais do Governo Federal.

A liberação da faixa não implica na instalação imediata das redes do 5G nas localidades, pois, de acordo com o edital, os compromissos estão programados para vencer a partir de 2025. A instalação antecipada de estações do 5G nessas cidades depende do planejamento e interesse de cada prestadora.

UF

Município

AC Bujari

AC Porto Acre

AM Humaitá

AM Anori

AM Barcelos

AM Beruri

AM Codajás

AM Nhamundá

PA Bragança

PA Abaetetuba

PA Cametá

PA Itaituba

PA Paragominas

PA Tailândia

PA Tucuruí

RO Chupinguaia

RO Colorado do Oeste

RO Monte Negro

RO Presidente Médici

Foto: Pablo Le Roy/MCom