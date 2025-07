Quase sem sal e sem sintonia nas pernas, governador Gladson Cameli dança com namorada que vira o rosto e quase rejeita o “dançarino”

Conhecido por suas aparições polêmicas, o governador Gladson Cameli protagonizou mais um episódio constrangedor durante o lançamento da Expoacre, nesta sexta-feira (19). Em um vídeo que circula nas redes sociais, Cameli aparece perdido e visivelmente sem ritmo, tentando dançar com a namorada em uma tenda improvisada — e sem público ao redor.

A cena chamou atenção não pela animação do casal, mas pela falta de sintonia e, principalmente, pela reação da namorada, que em diversos momentos vira o rosto e parece rejeitar os passos desajeitados do governador. Enquanto isso, servidores do governo e alguns membros da organização do evento apenas observavam de longe, sem demonstrar interesse.

A tentativa de animar o ambiente ao som de “Maus Bocados”, do cantor Cristiano Araújo, acabou virando motivo de comentários nas redes, com muitos internautas questionando o tom “pouco institucional” do comportamento do governador em um evento oficial.

Mais uma vez, Gladson Cameli vira meme — e não por boas razões.

Veja o vídeo: