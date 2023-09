Qualquer pesquisa realizada para analisar o posicionamento dos pré-candidatos à prefeitura de Rio Branco não quer dizer muito ou quase nada

Após terem sido ignorados pelas instituições governamentais que não compareceram na audiência pública que foi realizada na Câmara de vereadores do município de Feijó, os produtores rurais e o vereador Ronaldo Nascimento convocaram todos os interessados para se unirem e realizar uma manifestação em frente ao Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.

De acordo com o parlamentar, era esperado que representantes do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Instituto de Terras do Acre – ITERACRE e outros mas estes não compareceram a Audiência Pública que contou com a participação de cerca de 300 produtores que foram reivindicar melhorias.

Diante da situação, o vereador marcou com os produtores de realizar esta manifestação que acontecerá na próxima quinta-feira (28), onde a concentração será na Câmara Municipal e de lá irão para o IMAC de Feijó onde permanecerão por tempo indeterminado para que esses órgão possam dá a devida importância a esses trabalhadores rurais.

Uma das pautas desses produtores é trabalhar com dignidade e dentro da legalidade, onde parte dos assuntos são: licenciamento, mecanização e outros.

