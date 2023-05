Projeto de Lei de autoria da deputada Maria Antônia sobre exame de cardiotocografia é aprovado na Aleac e sancionado pelo Governador Gladson

A deputada estadual Maria Antônia, durante sua atuação no parlamento acreano, apresentou um projeto de lei que tratava de um importante avanço da saúde pública e que beneficiaria as gestantes de todo o estado.

Diante da importância de tal matéria, o projeto foi aprovado, e no dia 15 de maio, o governador Gladson Cameli sancionou o referido processo, ocasião em que autoriza as unidades de saúde públicas e privada, a realizar a cardiotocografia como exame de rotina no final da gestação e durante o trabalho de parto para avaliar o bem-estar materno-fetal.

A aprovação foi publicado no Diário Oficial do Estado, onde determina que esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

No dia 14 de março, a parlamentar apresentou o projeto de nº 17 de 2023, que visa tratar da autorização de realizar o exame de cardiotocografia nos fetos na reta final da gestação. Ná época, a mesma ressaltou a importância da realização deste exame para prevenir e diagnosticar sofrimento fetal.

Em seu primeiro art. trata que as unidades de saúde públicas e privadas do estado do Acre ficam autorizadas a realizar a cardiotocografia como exames de rotina no final da gestação e durante o trabalho de parto para avaliar o bem-estar materno-fetal;

A cardiotocografia tem o objetivo de monitorar os batimentos cardíacos do bebê, seus movimentos e sua oxigenação. Essas informações são importantes para prevenir e diagnosticar sofrimento fetal, quadro em que o bebê não recebe oxigênio suficiente no fim da gestação ou durante o parto.