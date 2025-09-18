Política
Projeto cheio de ilegalidades”: vereador André Kamai denuncia manobra do prefeito Bocalom para favorecer a empresa Ricco Transportes
O parlamentar anunciou, ainda, a possibilidade de judicializar o processo que estaria eivado de ilegalidades
O vereador André Kamai (PT) voltou a denunciar, em tom firme e indignado, o aumento do repasse de recursos públicos à empresa Ricco Transporte, aprovado recentemente pela base do prefeito na Câmara de Rio Branco. A decisão, segundo ele, além de eivada de ilegalidades, representa um duro golpe contra a população que depende diariamente de um transporte coletivo precário e sem perspectivas de melhora.
“Infelizmente, esse projeto está cheio de inconsistências e ilegalidades. A tarifa e o subsídio deveriam ser debatidos no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, e não empurrados pela Câmara. O prefeito usa manobras para burlar a lei e favorecer a empresa”, declarou Kamai, ao anunciar a possibilidade de judicializar o processo.
Para o vereador, a Prefeitura está abrindo mão da transparência e da legalidade ao insistir em manter a Ricco operando por meio de “um contrato arranjado”, sem licitação e sem qualquer compromisso firmado com a melhoria do serviço. “Não há previsão de renovação de frota, de ampliação de linhas, de aumento do número de ônibus ou sequer de valorização salarial dos trabalhadores. O povo paga mais, mas continua andando em ônibus velhos e lotados.”
A revolta se soma à promessa não cumprida pelo prefeito de publicar o edital de licitação do transporte em até 20 dias após a aprovação do empréstimo do PAC Mobilidade. Dois meses se passaram e nada foi feito. Enquanto isso, a cidade segue refém de uma empresa que, nas palavras de Kamai, “atua de forma ilegal, espúria, apenas porque convém ao gestor municipal”.
A judicialização, portanto, surge como resposta necessária para frear o que o vereador chama de “um projeto no escuro”, que retira direitos da população e perpetua a lógica de favorecimento político em detrimento do bem-estar coletivo.
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia
Secretário de Educação, Huruey Lima, é investigado pelo Ministério Público
A Prefeitura de Acrelândia tem o prazo de cinco dias para exonerar o secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, Huruey Lima dos Reis, acusado de ameaças, humilhação e assédio moral contra servidores. A recomendação foi feita pelo Ministério Público do Acre (MP-AC), que também identificou indícios de uso indevido de recursos públicos em benefício pessoal do gestor.
As denúncias foram relatadas por quatro servidores municipais, ouvidos pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV), com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais. O relatório elaborado confirmou a veracidade das acusações, segundo o promotor responsável pelo caso, Daisson Gomes Teles.
“Infelizmente, as situações narradas foram confirmadas. Além disso, encontramos indícios de que o secretário usou recursos da prefeitura até para fins particulares, como lavagem de veículo. Essas condutas são totalmente incompatíveis com o serviço público”, afirmou o promotor.
Diante das provas, o MP-AC recomendou a exoneração imediata do secretário, ressaltando que a permanência dele no cargo coloca em risco servidores que ainda estão submetidos à sua gestão.
A responsabilidade agora recai sobre o prefeito Olavo Francelino Rezende, o “Olavinho Boiadeiro”, que afirmou estar se reunindo com a equipe jurídica antes de decidir se acata ou não a recomendação. No entanto, o MP-AC foi enfático: caso o prefeito ignore o pedido, ele poderá ser incluído no processo como corresponsável pelas irregularidades.
“Se exonerar, a responsabilidade será apenas do secretário. Se não, o prefeito passa a responder como gestor que, sabendo da gravidade, nada fez para corrigir a situação”, alertou o promotor.
O caso expõe não apenas a conduta do secretário, mas também o compromisso político e moral da atual gestão municipal. Ao manter um secretário denunciado por assédio e favorecimento pessoal com recursos públicos, o prefeito corre o risco de ser visto como conivente e de aprofundar a crise de credibilidade da sua administração.
A comunidade escolar e os servidores aguardam a decisão que será tomada nos próximos dias, mas cresce a pressão para que o prefeito não apenas cumpra a recomendação do Ministério Público, mas também demonstre que sua gestão não tolera abusos, assédio nem desvio de recursos públicos.
