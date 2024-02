Procurador que atuou no Acre diz que ação de Augusto Aras, no governo de Bolsonaro, facilitou movimento golpista no estado

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, usou a sua rede social para lamentar mais um escândalo de corrupção que vem acontecendo no governo de Gladson Cameli e que tem ganhado notoriedade na mídia nacional, como nunca visto na história do Acre.

Jorge Viana que há muito tempo acompanha a política no estado do Acre e que contribuiu para o desenvolvimento do estado afirma que a Controladoria-Geral da União já confirmou o crime de descaso com a saúde e a vida das pessoas e que essa é uma situação muito triste.

A manifestação de Jorge se deu após uma reportagem de 16 minutos do programa Fantástico, da Rede Globo, exibiu na noite deste domingo, 18, um suposto esquema investigado pela Controladoria-Geral da União entre a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), e a empresa Medtrauma, especializada em serviços ortopédicos.